США и РФ назначают новых послов в Москве и Вашингтоне

МОСКВА – В Москве довольно сдержанно восприняли новость о выдвижении президентом Дональдом Трампом Джона Хантсмана на должность посла США в России, о чем Белый дом объявил во вторник.

В частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив большой дипломатический опыт Хантсмана, призвала не торопить события.

«Вешать ярлыки преждевременно, нужно судить по делам», — цитирует агентство REGNUM Матвиенко.

Впрочем, кандидатуру Хантсмана начали активно в России обсуждать еще в марте нынешнего года, когда стало известно о том, что США намерены запросить у Москвы агреман на его назначение послом в Россию.

«Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами. Считаем, что в этом главная задача работы любого посла в любой стране», – сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В российском истеблишменте у Джона Хантсмана обнаружились и критики.

«Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсмана – глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России», – написал в своем Твиттере российский сенатор Алексей Пушков, добавивший, что кандидат в послы «точно не голубь».

Напомним, Джон Мид Хантсман-младший родился в марте 1960 года в многодетной семье мормона-миллиардера Джона Хантсмана-старшего – основателя крупной химической компании.

Журнал Forbes в 2016 году оценил его состояние в $1 млрд.

После университета штат Юта Хантсман поступил на работу в Белый дом при президенте Рональде Рейгане, а когда ему еще не исполнилось 35 лет, президент Джордж Буш-старший назначил его послом в Сингапуре. Здесь сыграло свою роль также и то, Джон Хантсман в совершенстве владеет китайским языком.

Позднее он служил торговым представителем при президенте Джордже Буше-младшем и управлял семейным холдингом Хантсманов.

В 2004 году он выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Юты, пообещав упростить налоговый кодекс штата, развивать промышленность и реформировать установленные под влиянием мормонов ограничения на торговлю алкоголем. Он легко добился переизбрания на этот пост, получив 58 процентов голосов.

В мае 2009 года президент Барак Обама назначил Джона Хантсмана на должность посла США в Китае.

В 2011 году Хантсмен покинул этот пост, чтобы вернуться в США вместе со своей семьей и добиваться выдвижения своей кандидатуры на должность президента США от Республиканской партии.

Сначала он казался перспективным кандидатом, но после неутешительного третьего места, занятого им на республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире в 2012 году, Хантсман решил выйти из гонки.

В январе 2014 года Хантсмен стал председателем вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» (The Atlantic Council). Журнал Foreign Policy называл Джона Хантсмана реалистом в международных отношениях.

Действительный член РАН, доктор исторических наук, профессор, в течение 20 лет (1995 – 2015 г.г.) возглавлявший Института США и Канады Сергей Рогов в интервью Русской службе «Голоса Америки» подчеркнул, что Хантсман считается одним из самых умеренных республиканцев.

«Он никогда не поддерживал экстремистские, радикальные взгляды, пользуется достаточно серьезным авторитетом

«Он никогда не поддерживал экстремистские, радикальные взгляды, пользуется достаточно серьезным авторитетом, хотя его личные политические амбиции в 2012 году и потерпели фиаско, – продолжил политолог. – Он имеет необходимый дипломатический опыт, был послом в Китае и Сингапуре, а последние годы занимал пост председателя совета директоров организации Атлантический совет».

Хантсман, несомненно, будет играть определенную роль в развитии российско-американских отношений, уверен Сергей Рогов.

«Во всяком случае, думаю, что его кандидатура вполне приемлема как для республиканцев, так и для демократов, и поэтому он будет утвержден Сенатом, хотя на слушаниях можно ожидать попыток, в первую очередь со стороны демократов, заставить его сделать какие-то недипломатичные заявления по поводу вмешательства России во внутренние дела США», – констатировал российский эксперт.

Джон Хантсман кажется Сергею Рогову достаточно опытным человеком, «чтобы обойти все острые углы».

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев думает, что на самом деле личность посла – важный момент, но все-таки не определяющий.

«Некоторые отмечают его (Хантсмана) жесткую позицию по отношению к России, – сказал он в комментарии «Голосу Америки». – Но я считаю, что это все дело второстепенное. Мне кажется, что с точки зрения интересов России более важен тот факт, что он человек профессиональный и может работать в качестве дипломата на должном уровне. До этого он был послом в Китае, что немаловажно».

По мнению Юрия Рогулева куда важнее, какие у Хантсмана будут отношения с президентом США, Госдепом и Конгрессом.

«Потому что во многом именно их инструкции, их политический курс он должен будет реализовывать в Москве, – утверждает он. – Поэтому в конечном итоге его собственная позиция может помогать этому курсу, а может, конечно, и немножко мешать, как это было с Макфолом, но это все-таки частности, главное – это общее выбранное направление, общий политический курс».

Также стало известно, что новым послом России в США станет замминистра иностранных дел Анатолий Иванов, кандидатура которого уже одобрена в Госдуме и Совете Федерации.

Сергей Рогов охарактеризовал Антонова как опытного дипломата.

«Он возглавлял делегацию России на переговорах по СНВ-3, – напомнил он. – И поскольку тема контроля над ракетными вооружениями, судьба договора РМСД, а также перспектива продления договора СНВ-3 по-прежнему играет очень важную роль в российско-американских отношениях, то, думаю, что Антонов является здесь наиболее профессиональным российским дипломатом, чтобы вести разговор на этот счет».

Конечно, есть и другие актуальные вопросы в российско-американских отношениях, в которые новому послу придется вникать, согласился политолог. Кроме того, как ему представляется, работу Антонова будет осложнять атмосфера, которая сложилась вокруг покидающего пост посла Сергея Кисляка.

Юрий Рогулев также полагает, что Анатолий Антонов – адекватная замена Сергею Кисляку.

«Кисляк, правда, помимо всего прочего, был специалистом по США, – уточнил он. – В этом смысле он был ближе к американским реалиям, обладал большими знаниями страны. Но Антонов – опытный человек, не менее значимый в российском внешнеполитическом ведомстве. Так что это вполне равнозначная замена».

С точки зрения политолога, обоим послам предстоит большая и непростая работа, особенно Антонову, учитывая общую обстановку в США. Хантсмана в Москве будет гораздо легче, считает директор российского Фонда изучения США Юрий Рогулев.