Кандидат Ксения Собчак: «против всех» или «за себя»?

МОСКВА – В Кремле отрицают причастность к решению популярной телеведущей и журналистки Ксении Собчак включиться в президентскую гонку. В четверг, 19 октября, эту версию в лаконичной форме опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же Песков не стал прояснять, как отреагировал Владимир Путин на планы Собчак во время недавней их встречи, заявив, что не присутствовал на ней.

Напомним, именно отец претендентки на роль кандидата в президенты – Анатолий Собчак, будучи главой Санкт-Петербурга, взял на должность вице-мэра города Путина, после чего, собственно, карьера последнего и пошла в гору.

Накануне Ксения Собчак запустила в Рунете агитационный ролик, где, в частности объявила, что «баллотируется в качестве кандидата "против всех", от имени недовольных российских избирателей».

Обозреватель The Washington Post Эндрю Рот в четверг по этому поводу отметил: «Хотя имя Собчак прекрасно известно, ее шансы на победу невелики. Собственно, многие циники утверждают, что в конечном итоге участие молодого, хорошо известного кандидата-либерала типа Собчак лишь демонстрирует, почему Владимир Путин почти определенно победит снова».

Некоторые российские комментаторы называют Ксению Собчак очевидным кремлевским спойлером, отводя ей примерно ту же роль, которую на предыдущих президентских выборах сыграл олигарх и миллиардер Михаил Прохоров, набравший в итоге 8 процентов голосов. Журналистку обвиняют в том, что она способствует расколу в стане оппозиции.

От выдвижения Собчак в России далеко не в восторге и политики старой закваски. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что это просто опасно. «Это фальшивый, подставной кандидат», – сказал он.

Как кажется политологу Дмитрию Орешкину, выдвижение Собчак в равной степени на руку и ей самой, и Кремлю. По его оценке, это «взаимовыгодная комбинация».

У нее, по-моему, хороший шанс набрать около десяти процентов. Сработает элемент новизны. На это в Кремле, наверное, и рассчитывают.

«Понятно, что Ксения – человек медийный, языкастая, с опытом, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Так что за нее могут проголосовать многие. Потому что она женщина, свежее лицо в политике, хорошо известная и просто «по приколу». У нее, по-моему, хороший шанс набрать около десяти процентов. Сработает элемент новизны. На это в Кремле, наверное, и рассчитывают. На это и она, видимо, рассчитывает».

По словам политолога, престиж Собчак в той тусовке, где она вращается, несомненно, вырастет: «Если кандидат в президенты Российской Федерации в какой-нибудь компании будет вести корпоративчик – это же круто и, очевидно, стоить будет дороже, как я понимаю».

Кремлю это нужно, потому что Навального не зарегистрируют, но «необходимо оживлять крайне унылый пейзаж президентской кампании», считает Дмитрий Орешкин.

«И вот появляется новая тема для обсуждения: плоха Собчак или она хороша, помогает она Навальному или мешает ему, – продолжил он. – Есть ведь о чем поговорить. Демократически мыслящая общественность будет обгладывать эту кость. Это тоже элемент большого сценария или спецоперации Кремля, называйте, как угодно».

На взгляд политолога, это знак того, что власть в России окончательно уверовала, что ей можно все.

это на самом деле сигнал, что власть не только демонстративно презирает электоральные процедуры и всякие гражданские мифы и рассуждения о том, что народ следует уважать, но и то, что в Кремле безнадежно оторвались от реальности»

«Остается сказать спасибо, что не выдвинули в кандидаты щенка по имени Верный (недавно подаренного Путину президентом Туркменистана – В.В.). За него тоже бы проголосовали «по приколу» несколько процентов избирателей. И, в общем-то, это на самом деле сигнал, что власть не только демонстративно презирает электоральные процедуры и всякие гражданские мифы и рассуждения о том, что народ следует уважать, но и то, что в Кремле безнадежно оторвались от реальности», – обобщил он.

Это также свидетельствует о том, что вертикаль власти в России из зрелого авторитаризма переходит в период уже довольно очевидного застоя, убежден Дмитрий Орешкин.

В свою очередь, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников полагает, что выдвижение Собчак не имеет практического значения.

«Потому что на итоговый результат это не может повлиять никак, – пояснил он в комментарии «Голосу Америки». – Первая фигура получит столько, сколько надо, вторая фигура то же самое, про остальных и говорить смешно».

Андрей Колесников рассматривает выдвижение Собчак как ее личный проект, «возможно, одобренный Кремлем, но не инициируемый им».

«…Что касается собственно политической составляющей, то ее не видно. Если это спойлерство, то без объекта спойлерства. Потому что Навального все равно не допустят к президентским выборам ни под каким соусом, и спойлерить его Собчак просто не может. Явлинского тоже не может, потому что у него ядерный электорат: маленький, но крепкий и не уходящий ни к кому другому».

Как представляется эксперту, Собчак не кандидат «против всех», а кандидат «за себя» и голосовать за нее будут как за представительницу «продвинутой тусовки» достаточно богатые слои населения. При этом он затруднился предсказать, сколько процентов она наберет на выборах.

«Надо смотреть, как пойдет кампания, – заметил Колесников. – Только это, разумеется, не придаст ей интриги. Полагаю, что в Кремле ухватились за инициативу Собчак как раз в попытке расшевелить невысокий интерес к выборам. Я даже не исключаю, что на каком-то этапе власти ей будут помогать».

Вместе с тем, политолог не согласен с тем, что действия Собчак способствуют расколу оппозиции.

«Те, кто по-настоящему оппозиционно настроены, всерьез не воспринимают этот персонаж. Алексей Навальный пока работает вне легальных рамок, поэтому трудно оценивать масштабы его возможных потерь. Есть мнение, что это затруднит доставку идей Навального людям. Но я не воспринимаю такой аргумент. Возможностей у него хватает», – заключил он.

Тем временем, сама Ксения Собчак заявила в эфире телеканала «Дождь», что откажется от претензий на пост главы государства, если Алексей Навальный все же будет зарегистрирован в качестве кандидата.

Алексей Навальный заявляет о своих планах баллотироваться на пост президента России в декабре 2016 года. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что он не имеет права участвовать в выборах, поскольку осужден по обвинению в растрате по делу «Кировлеса» в 2013 году, и по закону сможет баллотироваться не ранее 2028 г.