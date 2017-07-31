Москва – Вашингтон: разговоры о мире на фоне дипломатической войны

МОСКВА – О важности налаживания конструктивных отношений между США и Россией на фоне продолжающегося дипломатического противостояния говорят сегодня по обе стороны океана, но акценты при этом делаются совершенно разные.

Как заявил вице-президент Пенс в понедельник, 31 июля, на совместной пресс-конференции с лидерами стран Балтии,США ясно дают понять, что «дестабилизирующие действия России, ее поддержка режимов-изгоев, ее действия в Украине – неприемлемы».

Комментируя перспективы усиления американских санкций против России, одобренных подавляющим большинством членов Конгресса на прошлой неделе, Пенс сказал, что он и Дональд Трамп «ожидают изменений поведения России».

«Если Россия изменит свое поведение, – заметил Пенс, – наши отношения могут измениться к лучшему – в интересах обеих стран, в интересах мира и стабильности в регионе и во всем мире».

С аналогичным заявлением выступил накануне и госсекретарь Рекс Тиллерсон, которые отметил, что законопроект, утвержденный законодателями на Капитолии «почти единогласно» демонстрирует не желание наказать Москву за действия в Украине, Сирии и попытки вмешательства в избирательную кампанию в США в 2016 году, а «желание американцев увидеть, как Россия предпринимает шаги, необходимые для улучшения отношений с Соединенными Штатами».

«Мы надеемся на будущее сотрудничество между двумя нашими странами над решением основных глобальных проблем, и на то, что эти санкции больше не будут необходимы», – подчеркнул госсекретарь США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что для восстановления нормальных отношений между странами необходима политическая воля.

«Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли к налаживанию отношений, в процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказа от попыток санкционного диктата», — цитирует Пескова корреспондент РБК.

Кроме Песков объяснил, почему Россия приняла меры в отношении США еще до того, как законопроект об ужесточении санкций подписал президент Дональд Трамп. По его словам, де факто документ, который прошел через Конгресс, примет форму закона, даже если глава Белого дома его не подпишет. «Поэтому нечего ждать было, все было достаточно очевидным», –сказал он.

В свою очередь, находясь в Эстонии, вице-президент Пенс предположил, что президент США «очень скоро» подпишет закон о санкциях, который также содержит меры в отношении Северной Кореи и Ирана.

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» в Москве эксперты скептически отнеслись к вероятности нормализации двусторонних отношений в контексте предстоящего массового сокращения числа сотрудников американских дипмиссий в России.

Как представляется руководителю программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрею Колесникову, позиция России сегодня носит скорее «инерционный и реактивный» характер: «Москва сама не предпринимает никаких инициатив, а действует в ответ – причем иногда со значительным опозданием – на шаги Вашингтона. А выстраивать отношения, которых, собственно и не было раньше, весьма затруднительно. Диалог Путина и Трампа в Гамбурге по сути ни к чему не привел. На самом деле кроме сирийских предложений ничего содержательного в их встрече не было. И в этом смысле политика Кремля как была, так и осталась инерционной и реактивной, а ни в коей мере не осмысленно-стратегической и даже не тактической».

На взгляд Андрея Колесникова, Москва пошла на дипломатический демарш, со всей очевидностью понимая, что Трамп не сможет преодолеть систему сдержек и противовесов, существующих в американской демократии.

«Поэтому ответ скорее предназначался не Трампу, к которому в Кремле относятся с симпатией, а той Америке, которая выступает против своего президента и против России

«Поэтому ответ скорее предназначался не Трампу, к которому в Кремле относятся с симпатией, а той Америке, которая выступает против своего президента и против России, – полагает он. – Вот в такой логике события и будут развиваться дальше».

По оценке эксперта, это очень плохой фон для развития диалога по узким направлениям вроде Сирии, Афганистана, Северной Кореи и так далее.

«Но, например, если речь идет о каких-то сугубо военно-технических аспектах, связанных с сирийским кризисом, то их, наверное, все-таки продолжат решать в рабочем порядке, как это и пытались сделать раньше, уточнил он. – Насколько это пойдет успешно или не успешно – другой вопрос».

В принципе, тут никаких изменений не ожидается, резюмировал Андрей Колесников.

Член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что при действующих президентах РФ и США нормализации двусторонних отношений невозможна в принципе.

«Я об этом говорил еще тогда, когда вся российская политическая верхушка радовалась приходу к власти Трампа, полагая, что он станет чуть ли не другом России, – напомнил политик. – Это была демонстрация поразительной наивности и недальнозоркости. К тому же у президента возникла внутренняя проблема в лице Конгресса и Сената, что также легко читалось заранее. А выстроить в такой ситуации нормальные отношения совершенно немыслимо, тем более, что Россия демонстрирует явное нежелание искать компромиссы».

Поэтому, как видится Сергею Митрохину, в обозримой перспективе продолжится вяло текущая дипломатическая война, с обострениями и ослаблениями, но никакого реального сотрудничества не будет в помине.

«Самое лучше, на что нам надо надеяться – это чтобы нынешнее противостояние не переросло в нечто более жесткое

«Самое лучше, на что нам надо надеяться – это чтобы нынешнее противостояние не переросло в нечто более жесткое, – продолжил он. – Потому что, когда две ведущие ядерные державы занимаются конфронтацией – это на самом деле очень опасно и может закончиться плохо.А самую главную надежда лично я связываю с тем, что и Путин, и Трамп уйдут со своих постов. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Только тогда можно рассчитывать на какую-то стабилизацию отношений между нашими странами».

По всем остальным направлениям диалог между Москвой и Вашингтоном уже давно закончен, утверждает политик, поскольку Россия по большинству из них заняла совершенно неконструктивную позицию.

«Эта позиция вообще не предполагает никакого диалога, – подчеркнул он. –Она направлена на укрепления авторитета Путина внутри страны. Это эксплуатация международных проблем для усиления рейтинга президента. Больше ничего в этой политике нет. В Кремле занимают такую позицию, что с ними становится совершенно бессмысленно говорить».

Так что здесь тоже ничего не изменится к лучшему, заключил Сергей Митрохин.