Эрдоган посоветовал США и России вывести войска из Сирии

МОСКВА – Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил США и России вывести свои войска из Сирии. Об этом турецкий лидер заявил в понедельник в Стамбуле, незадолго до вылета в Сочи для встречи с Владимиром Путиным, комментируя совместное заявления президентов США и РФ, сделанное во время саммита АТЭС во Вьетнаме.

«Мне сложно понять такие заявления. Но если военное решение не является выходом из ситуации, то те, кто говорит об этом, должны вывести свои войска из Сирии», – сказал Эрдоган.

Также он призвал искать пути выхода из сирийского кризиса совместно.

Напомним, в субботу Белый дом и Госдепартамент США распространили текст совместного заявления по Сирии, одобренного президентами в ходе встречи в Дананге.

Дональд Трамп и Владимир Путин подтвердили, что главной целью военной кампании в регионе является уничтожение террористической организации «Исламское государство».

«Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», – отмечено в документе.

Кроме этого, лидеры двух стран заявили, что продолжат отстаивать «суверенитет, независимость, единство, территориальную целостность и светский характер Сирии», призвав все стороны конфликта в этой стране активнее участвовать в мирных переговорах в рамках Женевского процесса.

Дональд Трамп и Владимир Путин пообещали продолжить усилия двух стран «вплоть до окончательного разгрома ИГ».

Эксперт по евразийской политике аналитического центра «Международная организация стратегических исследований» (Анкара) Керим Хас (Kerim Has) в интервью Русской службе «Голоса Америки» признался, что заявление главы турецкого государства, сделанное за несколько часов до встречи со своим российским коллегой, звучит весьма неоднозначно. На его взгляд, смысл сказанного в действительности глубже.

«Если обратиться к тексту заявления Владимира Путина и Дональда Трампа, то там речь идет не только о том, что военного пути решения сирийской проблемы не существует, – добавил он. – Кстати сказать, именно этот посыл был дан почти год назад, в подписанной Россией, Турцией и Ираном Московской декларации (декабрь 2016-го – В.В.). Президенты США и Российской Федерации отметили, что Башар Асад также, как и они, является приверженцем Женевского процесса, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254».

Эксперт считает, что именно этот фактор стал раздражающим для Реджепа Эрдогана и спровоцировал столь «полифоничный» ответ.

«Комментарий президента Турции, с моей точки зрения – это реакция на возможную сделку Москвы и Вашингтона по так называемому курдскому вопросу в Сирии, в котором и Россия, и США могут проигнорировать региональные интересы Анкары», – резюмировал он.

В свою очередь, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов, сотрудник Института США и Канады Александр Шумилин назвал призыв Эрдогана благим пожеланием, не имеющим практического значения. К тому же у США в Сирии практически нет войск, подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки».

«Российское и американское военное присутствие там совершенно несимметрично, – заметил политолог. – У США в Сирии лишь военные советники и небольшие подразделения спецназа. Так что, по сути дела, этот призыв адресован России. В таком случае, это мало реалистичное пожелание».

Разговор о выводе войск, казалось бы, выгоден России для оправдания каких-то ее шагов в этом направлении, предположил Александр Шумилин. Но для реальных действий ситуация, по его мнению, еще не созрела.

«Потому что режим Асада совсем не столь крепок, как это кажется, – пояснил он. – В случае, если Россия свернет там свое военное присутствие, а Иран ослабит поддержку, судьба диктатора сложится наверняка незавидно».

Решение проблемы по-прежнему лежит в политической плоскости, в Женеве, на что и указывает российско-американское заявление, подчеркнул директор Центра анализа ближневосточных конфликтов.