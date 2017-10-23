Заложники «Норд-Оста»: пострадавшие дважды

МОСКВА – Пятнадцать лет назад около тысячи человек – в основном зрители, а также артисты мюзикла «Норд-Ост» – оказались в заложниках у чеченских боевиков. Спустя три дня, 26 марта, в результате спецоперации российских силовиков все террористы (сорок человек) были уничтожены.

Но потери среди мирных граждан оказались несоизмеримо выше. Всего в совокупности погибли 130 заложников, подавляющее большинство из них –непосредственно в день штурма, когда в зрительский зал был пущен газ, состав которого до сих пор не раскрыт властями.

В 2011 году Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших и их родственников, постановил, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства гибели людей.

Тем не менее, Следственный комитет России не стал возбуждать уголовные дела в отношении ответственных за штурм лиц.

По мнению адвоката Каринны Москаленко, за 15 лет дело о теракте на Дубровке по-настоящему не расследовали.

«А нужно расследовать – не только то, как готовился теракт, но и то, какие права потерпевших нарушило государство»

«А нужно расследовать – не только то, как готовился теракт, но и то, какие права потерпевших нарушило государство», – утверждает она в комментарии Новой газете.

Член политсовета партии «Парнас», правозащитница Наталья Пелевина, много лет занимающаяся трагедией «Норд-Оста», согласна, что расследование по существу дела так и не было проведено. По ее словам, все самые острые и важные вопросы в ходе разбирательства де-факто просто не рассматривались.

«В этой связи ответов на многие вопросы как не было, так и нет,

«В этой связи ответов на многие вопросы как не было, так и нет, – констатировала она в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Широкой общественности по-прежнему непонятно, почему был начат штурм, почему во время него применили газ, что это был за газ и почему российские медики, которые пытались спасать заложников, оказались столь не подготовленными и беспомощными».

Наталья Пелевина напомнила, что основная масса людей на Дубровке погибла от примененного спецслужбами газа: «Как мы знаем, заложники находились под его воздействие еще до начала штурма силовиков. И за исключением двух несчастных, расстрелянных террористами ранее, все остальные скончались в результате воздействия этого газа, формула которого до сих пор неизвестна».

Естественно, что ответственность за гибель людей в таком случае ложится на российские спецслужбы, настаивает правозащитница.

«То, что ситуация изначально была создана террористами, безусловно, так, и с них ответственности никто не снимает. Но смерть подавляющего большинства людей наступила от газа», – резюмировала она.

Депутат Государственной Думы пятого созыва, полковник КГБ в отставке Геннадий Гудков во время трагедии был на месте событий. По его оценке, если боевую часть спецоперации по освобождению заложников силовики провели «более-менее грамотно», то при спасении пострадавших наблюдался «полный провал».

Казалось, что вроде бы власти действительно готовы к любому повороту событий. Но когда потребовалась помощь, мало кто знал, как ее оказывать.

«Дело не в химической формуле газа и даже не в антидотах, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – А в безобразной эвакуации, в отсутствии квалифицированной первой помощи. Я сам лично видел, что экипажей «Скорой помощи» там было не меряно. Казалось, что вроде бы власти действительно готовы к любому повороту событий. Но когда потребовалась помощь, мало кто знал, как ее оказывать. Поэтому люди погибали от удушья в результате западания языков и так далее».

При условии грамотных действий большую часть погибших заложников можно было бы спасти, уверен Геннадий Гудков, возложивший вину за трагедию на руководителей оперативного штаба контртеррористической операции, возглавляемой генералами из высшего звена ФСБ и представителями администрации президента. На его взгляд, официальное расследование покрывало лиц, чьи фатальные ошибки и привели к массовой гибели граждан. Вместе с тем он думает, что никакой новой информации в обозримый период времени общественность не получит.

«Полноценное расследование станет возможным только после смены власти, которая, безусловно, не справилась с задачей по спасению людей», – заключил политик.

По данным недавно проведенного исследования «Левада-Центра», около трех четвертей россиян (72%) не исключили проведения в России новых терактов, а 66% респондентов выразили опасение, что трагедия может коснуться их самих или близких им людей.

Как представляется Наталье Пелевиной, власти не сделали надлежащих уроков из событий на Дубровке.

Так что, случись, не дай бог, повторение ситуации, спецслужбы, скорее всего, ничего не изменят в своих действиях,

«Наоборот, силовикам за «Норд-Ост» раздавали звезды героя, ордена, – подчеркнула она. – Это свидетельствует о том, что операция признана полностью успешной. Так что, случись, не дай бог, повторение ситуации, спецслужбы, скорее всего, ничего не изменят в своих действиях, одобренных официально, и будут опираться на приобретенный опыт».

Во всяком случае, уповать на то, что в будущем силовики будут действовать более гуманно, не приходится, обобщила правозащитница.

Геннадий Гудков также полагает, что каких-либо серьезных изменений в работе правоохранительных органов и деятельности спецслужб не произошло.

«Потому что после «Норд-Оста» была еще куча терактов в Москве и трагедия в Беслане, которая шокировала весь мир жестокостью и бессмысленностью жертв, случившихся, в том числе по вине тех же самых властей и спецслужб. Как известно, хаотичный штурм школы привел к еще более многочисленной гибели заложников», – подытожил он.

Напомним, в Беслане из числа заложников погибли 314 человек, среди которых было 186 детей.

Основные памятные мероприятия, приуроченные к трагической дате, пройдут в Москве в четверг, 26 октября.