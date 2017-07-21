Чего опасаются граждане России?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования страхов и опасений российского населения.

В материалах ВЦИОМ, в частности, говорится: «Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, остаются главными факторами, вызывающими беспокойство». Следующими в этом списке значатся проблемы со здоровьем и трудности в получении медицинской помощи.

Также выросли опасения россиян, связанные с падением жизненного уровня из-за проблем с зарплатой и страх потерять работу. Меньше всего граждане России опасаются проблем в семье, причем данные по этому показателю в свежем опросе ВЦИОМ ниже, чем в 2015 и 2016 годах.

«Война идет, но в то же время – ее, как бы, нет»

Социолог и публицист Игорь Чубайс отмечает, что данные опроса о страхах россиян не очень коррелируют с заявлениями в СМИ о том, что никакого экономического кризиса в стране нет, и что импортозамещение с лихвой возместило убытки от продуктовых контрсанкций.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» он отмечает: «пропаганда всегда формирует одну картину действительности, а реальность оказывается совсем другой. Важно не только то, что между ними существует разрыв, но и то, что данные соцопросов тоже могут быть разными. Здесь многое зависит от того, как ставится вопрос, есть ли в вопросе подсказка ответа, или он, что называется “открытый”.

Но в целом, социология дает, конечно, более достоверную картину действительности, чем пропаганда», – подчеркивает Игорь Чубайс.

Продолжая эту мысль, эксперт отмечает, что главной проблемой России является крах экономической модели, осуществлявшейся в стране с начала нулевых годов. «Россия оказывается в изоляции, глава государства мало ездит по миру, а глава правительства не ездит по регионам. Но главная наша проблема – это, конечно, коррупция, следствием чего стали провал в экономике, развал системы образования, разрушение здравоохранения, и так далее, и так далее.

А люди все это видят, все это чувствуют, они с этим сталкиваются, причем – напрямую, без телеэкрана. И когда конфликт телевизора и холодильника выражается в такой форме, то холодильник срабатывает сильнее», – считает Игорь Чубайс.

При этом собеседник «Голоса Америки» отмечает, что пропаганда была сильна и в советские времена, однако, общественное мнение с середины 80-х годов стало набирать силу, и вывод «ограниченного контингента» советских войск из Афганистана был осуществлен, во многом, из-за требований родителей военнослужащих, отправленных в эту страну для осуществления «интернационального долга».

«А сегодня ситуация совсем другая», – продолжает Игорь Чубайс. И отмечает, что в последние годы в телевидение в России разрушало моральные нормы, в особенности – среди молодежи. Причем не только политическими ток-шоу, но и развлекательными программами. Но есть и другой фактор: «Родители и жены тех военнослужащих, которые погибают сегодня в Украине и в Сирии, получают шестизначные–семизначные суммы в рублях. То есть государство откупается от них, получая их молчаливое согласие на продолжение своей милитаристской политики. И получается, что, с одной стороны – война идет, но в то же время, войны, как бы, и нет. Но это, конечно, только до поры, до времени», – полагает он.

Подытоживая свой комментарий, Игорь Чубайс сказал: «Результаты (опроса ВЦИОМ – А.П.) показывают, что, не смотря на все выверты властей, ситуация у нас – очень горькая и сложная. Но при этом, как показала недавняя прямая линия с Путиным, народ готов винить в своих бедах кого угодно, но только не его. И это, конечно, тоже нужно учитывать».

«Экономические опасения граждан увеличиваются»

Вторым собеседником «Голоса Америки» по данной теме стала старший научный сотрудник социологического института РАН Мария Мацкевич.

Прежде всего, она отметила, что экономические проблемы в российских соцопросах занимают первое место последние тридцать лет. «И это не менялось даже во времена так называемого “процветания”, когда люди тоже упоминали и рост цен, и инфляцию, и обнищание. В то же время, люди отмечали некие ситуативные изменения к лучшему или выражали надежду на улучшение в ближайшем будущем – как в собственной семье, так и по стране в целом – все это было», – перечисляет социолог.

Если же взять свежий опрос, то здесь, по оценке Марии Мацкевич, скорее, доминирует пессимизм. «То есть не увеличение опасений по поводу будущего уже дает повод некоторым аналитикам говорить, что у нас наметились некие позитивные изменения в сознании граждан. Но это всего лишь стабилизация и надежды на собственное выживание, но не на будущее страны в целом», – отмечает эксперт.

И подчеркивает, что в то же время такая оценка экономической ситуации не мешает россиянам быть уверенными в том, что за последние 10 лет их страна укрепила свой авторитет на международной арене. «Конечно, отмеченный в этом опросе страх международных конфликтов – это новая вещь в общем перечне тревог. Но здесь мы можем говорить, скорее, об отражении телевизионной повестки. Все новости на наших федеральных телеканалах на девять десятых состоят из рассказов о различных военных конфликтах и о проблемах в разных странах.

И эта тревожная картина, создаваемая в телевизоре, дает такой эффект, что люди считают военные конфликты на территории России возможными», – отмечает Мацкевич.

При этом, по ее наблюдениям, в обычной жизни люди скажут, что бытовой конфликт с родственниками гораздо более вероятен, чем конфликт России с Америкой. В данном случае последнее место, которое в опросе ВЦИОМ занимают семейные проблемы, объясняются тем, что под семейными конфликтами люди обычно понимают полный разрыв отношений, тогда как неурядицы в международных отношениях происходят сплошь и рядом.

Что же касается, собственно, экономической составляющей, то все последние годы россияне предпочитают не строить долгосрочных планов, ограничиваясь перспективами в один-два года. И этот фактор беспокоит аналитиков, поскольку при таком жизненном подходе граждане не будут инвестировать свои средства в экономику своей страны, ибо не верят в ее долгосрочное развитие. «И в этом плане данные опроса демонстрируют, что экономические опасения граждан увеличиваются. Впрочем, эту динамику мы видим в течение последних двух-трех лет, и мы все прекрасно понимаем почему. А спокойной уверенности в будущем, что демонстрируют в соцопросах жители западных стран, мы в России не наблюдали ни разу. В середине нулевых были оптимистические ожидания, но это не породило ни всплеска финансовых накопления, ни увеличения горизонта планирования. А сейчас ситуация в плохом смысле, но стабильная», – подытоживает старший научный сотрудник социологического института РАН Мария Мацкевич.