Законодатели стремятся защитить Роберта Мюллера от угрозы увольнения

Американские законодатели и президент США Дональд Трамп разъехались из Вашингтона на несколько недель, но расследование российского вмешательства на выборах в США движется дальше.

Перед парламентскими каникулами в Сенат был внесен законопроект, направленный на защиту специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего российское дело, на случай если президент решит его уволить.

Перед тем как уехать из Белого дома в рабочий отпуск, президент Трамп приветствовал позитивные экономические новости.

«Уровень безработицы достиг минимального уровня за 16 лет, а реальный рост ВВП в предыдущем квартале вырос до 2,6 процента. Процветание возвращается к нашим берегам, потому что мы ставим американских работников и американские семьи на первое место», – заявил Трамп.

Но расследование действий России является постоянным раздражителем для президента, который не раз называл его охотой на ведьм. Трамп уже уволил человека, который осуществлял надзор за расследованием российского вмешательства на выборах – бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

«ФБР будет прекрасно работать и без меня, – заявил Коми. – Поставленные перед ФБР задачи будут неустанно выполняться.

Может ли Трамп уволить специального прокурора Роберта Мюллера? Белый дом не придает этому вопросу большого значения, но и не отвергает такой вариант.

«Президент даже не обсуждал это, – подчеркивает советник Трампа Келлиэнн Конуэй – Президент не обсуждает увольнение Боба Мюллера».

Тем временем появился законопроект, осложняющий увольнение Мюллера или другого независимого следователя в будущем. Документ предусматривает обязательную судебную оценку решения об увольнении.

«Он дает президенту возможность проконсультироваться с генеральным прокурором и министерством юстиции, потенциальную возможность сместить специального прокурора, но этот вопрос становится предметом судебного рассмотрения, чтобы мы были уверены, что для такого решения имеются надлежащие основания», – поясняет сенатор-республиканец Том Тиллис.

Президент постоянно критикует расследование российского дела, но Мюллер по-прежнему пользуется безупречной репутацией на Капитолийском холме.

«Боб Мюллер – один из самых уважаемых высокопоставленных сотрудников федеральной правоохранительной системы в современной американской истории, – констатирует сенатор демократ Крис Кунс. – Напомню, что он республиканец, который был назначен респуликанцем. В интересах Трампа, в интересах защиты верховенства закона, чтобы Бобу Мюллеру позволили довести расследование до конца».

Тем временем союзники президента утверждают, что многомесячные расследования не дали практически никаких результатов.

«Нам обещали прямые доказательства вмешательства и изменения результатов выборов. Ничего этого нет», – утверждает Келлиэнн Конуэй.

На прошлой неделе появились сообщения, что Мюллер сформировал большое жюри присяжных для исследования доказательств и свидетельств, собранных в ходе расследования. Этот шаг может привести к выдвижению обвинений, но может и не привести.