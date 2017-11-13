Администрация Трампа хочет «продвижения вперед» в отношениях с Россией

Представители администрации США выступают в защиту решения президента Трампа принять уверения российского президента Владимира Путина, настаивающего на том, что его страна не пыталась вмешиваться в президентские выборы 2016 года. Помощники Трампа подчеркнули в воскресенье, что президент доверяет выводам американской разведки в вопросе о российском вмешательстве в американскую политику.

В минувшие выходные Трамп и Путин провели неформальную встречу в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме. На пресс-конференции в субботу Трамп сказал, что верит выводам американской разведки о том, что Россия попыталась повлиять на исход выборов в США, а также заявил, что пора переключить внимание на более важные вопросы.

«Мне кажется, дружеский настрой России вместо вечной борьбы с ней – актив, а не пассив для всего мира и для нашей страны,– сказал президент.

По словам Трампа, его предшественник Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон пытались провести «перезагрузку» отношений с Россией, однако не преуспели в этом. Представители администрации в воскресных интервью подчеркнули, что Трамп хочет сотрудничать с Россией в решении международных проблем.

«Действительно, пора оставить эту тему позади. Я думаю, президент был сосредоточен на важных вопросах, таких как КНДР и Сирия, где нам нужно ладить с Россией и иметь общие цели, и именно это сейчас действительно важно», – отметил министр финансов Стивен Мнучин.

По словам представителей администрации, азиатское турне президента посвящено в первую очередь мировой безопасности и борьбе с терроризмом.

«Этот человек (президент Трамп) занимает свою должность 9 или 10 месяцев. От прошлой администрации мы унаследовали крайне сумбурную ситуацию: Северная Корея с ядерным оружием, соглашение с Ираном, множество горячих точек по всему миру. И он пытается улучшить положение – и когда работает здесь, в своем кабинете, и во время этих поездок по миру», – заявила советник президента Келлиэнн Конуэй.

Однако бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер в воскресенье заявили CNN, что президент Трамп позволяет российскому и китайскому лидерам манипулировать собой, и что для безопасности США было бы губительно считать, что Россия будет действовать в интересах остального мира.

В аналогичном ключе высказался и высокопоставленный сенатор-республиканец Джон Маккейн, в субботу раскритиковавший Трампа за попытку наладить сотрудничество с Путиным в сирийском вопросе. По словам Маккейна, Москва – главное препятствие на пути к политическому решению сирийской проблемы, поскольку она поддерживает действующий «кровожадный» режим.