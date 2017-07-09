Трамп возвращается к внутриполитическим проблемам

Президент США Дональд Трамп завершил в субботу свое европейское турне. В течение нескольких дней он был сосредоточен на внешнеполитических вопросах, особенно на американо-российских отношениях, но теперь ему предстоит вернуться к внутриполитической повестке дня, включая реформу здравоохранения, которая застопорилась в Сенате.

Европейское турне Трампа представляло собой сочетание пышных церемоний, протестов и важной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Тем временем в США в центре внимания оставались проблемы здравоохранения. В нескольких штатах прошли акции протеста против фундаментальной реформы, которую республиканцы стремятся провести через Сенат.

Противники Трампа также приняли массовое участие в акциях протеста в праздничный день 4 июля, напомнив о том, что его деятельность на посту президента по-прежнему вызывает противоречия в стране.

Перед отъездом в Европу Трамп оптимистично оценил первые полгода своего президентства.

«Экономика блистает, и по всем направлениям дела идут хорошо, – заявил президент. – У нас есть трудности, но мы с ними справимся, поверьте мне».

Борьба Трампа со СМИ продолжалась без передышки. Новым поворотом стала публикация в «Твиттере» пародийного видео.

Однако некоторые республиканцы, включая губернатора Огайо Джона Кейсика, видят в этом отвлекающий фактор.

«Я просто надеюсь, что он дозреет до своей должности и поймет, что должен стать объединяющей фигурой», – заявил Кейсик.

Трамп возвратился из зарубежной поездки, чтобы заняться внутренними вопросами, в которых не наблюдается большого прогресса. Это особенно заметно в вопросе реформы здравоохранения.

Республиканцы не могут прийти к согласию по поводу плана, который может лишить медицинской страховки более 20 миллионов американцев.

«Даже если в идеологическом плане они, возможно, против Закона о доступном здравоохранении (Obamacare), они очень обеспокоены тем, что снижение уровня охвата страховкой продолжится», – подчеркивает аналитик из вашингтонского Института Брукингса Мэтью Фидлер.

Рейтинг Трампа, согласно большинству опросов, держится на уровне примерно 40 процентов, хотя его главные сторонники сохраняют верность ему, отмечает Джон Фортье – аналитик из Центра двухпартийной политики.

«Мне кажется, – поясняет Фортье, – что первые шесть месяцев – не лучший срок для оценки деятельности президента по этим вопросам. Принятие закона часто требует длительного времени. В данный момент у него не все гладко, но эта законодательная игра началась относительно недавно».

Дискуссии о здравоохранении возобновятся в Сенате на предстоящей неделе.