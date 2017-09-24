Турне Мэттиса по Южной Азии на фоне новой афганской стратегии США

Министр обороны США Джим Мэттис готовится к первой поездке в Южную Азию – после того, как президент Трамп объявил о новой стратегии в афганской кампании, руководящую роль в которой играют США. План предусматривает направление в страну тысяч новых американских военнослужащих, а также усиление роли Индии, где Мэттис проведет встречи на высоком уровне.

Белый дом пересматривает свою политику по отношению к Афганистану в период происходящих в регионе геополитических изменений.

Китай, с его растущей военной и экономической мощью, расширяет свое влияние в Южной Азии.

Но Дональд Трамп говорит об усилении роли Индии – еще одного мощного регионального игрока.

«Мы хотим, чтобы они больше помогали нам с Афганистаном, особенно в сфере экономической помощи и развития», – заявил президент.

Это рискованное предложение, в котором давний соперник Индии, Пакистан, усматривает угрозу.

«Мы не ожидаем какой-либо военной или политической роли Индии в Афганистане, – подчеркивает премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси. –Мне кажется, это просто усложнит ситуацию и ничего не решит».

Тем не менее, Индия осторожно движется вперед. Ранее в этом месяце официальный Дели согласился увеличить помощь афганским силам обороны. Страна уже оказала Афганистану экономическую помощь в размере более 2 миллиардов долларов.

По словам афганских властей, они хотят дружеских отношений с обеими странами и настаивают на том, что большая часть инвестиций Индии носит «мягкий» характер.

«Здравоохранение, образование, инфраструктура и демократические институты – ни одна страна, никто не должен против этого возражать», – так характеризует ситуацию Ахмад Шах Катавазаи из посольства Афганистана в Вашингтоне.

Многие в Пакистане, тем не менее, возражают, и давний соперник Индии может решить, что его вынуждают усилить предполагаемую поддержку базирующихся в Афганистане боевиков в качестве противовеса.

Об этом говорит Шамила Чодри, которая участвовала в разработке политики по Южной Азии при президенте Бараке Обаме.

«Таким образом, политика по Афганистану, разработанная администрацией Трампа, противоречит сама себе, – отмечает она. – С одной стороны, мы хотим усилить давление на пакистанцев, хотим, чтобы они больше делали для США, и хотим, чтобы они порвали с этими группировками боевиков. Но с другой стороны мы хотим, чтобы Индия делала больше в Афганистане, что спровоцирует пакистанцев».

Китай привносит дополнительные сложности в поиски Мэттисом регионального баланса.

Недавно Китай и Индия договорились о снижении напряженности в длительном пограничном споре.

Китай также с недовольством наблюает за стремительно растущими военными связями Вашингтона и Дели, которые, как ожидается, укрепятся еще больше в ходе визита Мэттиса.