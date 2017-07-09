США: зарплаты растут не так быстро, как количество рабочих мест

Темпы создания рабочих мест в США растут: в июне их стало на 222 тысячи больше. Но растут и данные об уровне безработицы: увеличилось число американцев, возобновивших поиски работы. Некоторые экономисты полагают, что это – хороший признак, и утверждают, что более трудной задачей является ускорение роста заработной платы.

Американская экономика, возможно, нащупала золотую середину. Так, например, считает Марк Хэмрик, сотрудник финансового сайта Bankrate.com.

«По правде говоря, мне кажется, что экономика США сейчас представляет собой немного скучное явление», – говорит Хэмрик. «Однако, – продолжает он, – это необязательно плохо, потому что она – не слишком разогрета и не слишком вялая».

Проблема в том, как ускорить экономический рост, чтобы поддержать рост практически не увеличившихся со времен экономического спада. Часть проблемы – в том, что некоторые специальности пользуются более высоким спросом, чем другие, что, по мнению главного экономиста аналитической компании IHS Markit Наримана Беравиша, приводит к «двухуровневому рынку труда».

«Зарплаты высококвалифицированных работников растут на 4-5 процентов, а низкоквалифицированных. Поэтому на рынке труда образуется раскол», – констатирует эксперт.

Несмотря на исторически низкий уровень безработицы (4,4 процента), зарплата среднего работника выросла в прошлом году лишь на 2,5 процента, что стало одним из долгосрочных последствий «Великой рецессии», которая привела к тому, что около 9 миллионов человек потеряли работу.

«Понижение уровня безработицы означает, что эти люди вернутся к работе, – поясняет Беравиш. – Но их возвращение означает дополнительное давление на зарплаты, потому что эти люди конкурируют с теми, у которых уже есть работа».

Хорошая новость – в том, что уровень безработицы, вероятно, будет снижаться и дальше, возможно – до 4 процентов.

«Когда мы говорим о полной занятости, мы, фактически, говорим, что может быть уровень, дальше которого занятость не может повышаться, – уточняет Марк Хэмрик.– И если мы рассматриваем какие-то меры, то (рассматриваем) те области, где, как нам кажется, можно добиться улучшений».

Одна из возможных трудностей связана с людьми, которые сейчас работают неполный рабочий день, но хотели бы перейти к полной загрузке. Таких людей – 5,3 миллиона. Другой фактор – более высокие требования к квалификации работников, которые выдвигают многие работодатели. Еще один фактор связан с переходом к автоматизации. По оценкам исследовательской компании PricewaterhouseCoopers, в ближайшие 15 лет автоматизация может лишить работы почти 40 процентов сотрудников американских компаний.