В понедельник, 21 августа, впервые за 99 лет на всей территории США можно будет увидеть солнечное затмение. Ажиотаж вокруг этого явления нарастает по всей стране. Эксперты рекомендуют наблюдать за этим астрономическим явлением через специальные защитные очки, но найти их не так-то просто.

После того, как Сара Макнайт пробралась через пробки в район пивоваренной компании Lagunitas Brewery, ее ждало лишь разочарование. Она проехала 160 километров не ради пива, а ради вещи, которую стало невозможно найти на Среднем Западе США – защитных очков, разработанных специально для наблюдения полного солнечного затмения, которое произойдет в понедельник.

«Мы еще даже не подъехали, но нам уже говорили, что очки закончились», – говорит она.

«Самая популярная вещь здесь сейчас – это просто кусок картона с особыми линзами, через которые можно смотреть на солнце», – говорит вице-президент чикагского Планетария имени Адлера Сара Коул.

Планетарий спонсировал бесплатную раздачу тысячи очков для наблюдения за затмением в Lagunitas Brewery. Акцию планировали начать в 12:30, но очереди начали формироваться еще в 4 утра. Спрос был таким большим, что раздачу решили начать раньше, и многие ушли с пустыми руками.

«Спрос был невероятным. Мы предприняли огромные усилия, чтобы раздать как можно больше очков, но мы даже не могли представить, как трудно будет удовлетворить спрос», – рассказывает Коул.

Раздача очков у пивоваренной компании была последней перед затмением 21 августа. Коул говорит, что в общей сложности планетарий раздал 250 тысяч очков.

«Мы думали, что четверти миллиона хватит, учитывая, что очки можно было получить и другими путями. Но проблема в том, что многие из этих других путей не сработали так, как надо», – поясняет она.

Спрос породил прибыльный вторичный рынок очков, в основном в Интернете. Не считая раздач планетария имени Адлера, он остался одним из немногих источников получения заветных линз.

«Во всех магазинах очки распроданы. Осталось очень мало возможностей раздобыть их сейчас», – говорит Коул.

И тем не менее, они крайне нужны тем, кто хочет увидеть затмение.

«Очень важно, чтобы люди не смотрели на солнце без такой защиты», – напоминает вице-президент планетария.

Это означает, что если Макнайт не найдет пару ускользающих от нее очков, она и ее дети могут упустить возможность, которая может больше им не представиться.

«Это как золотой билет Вилли Вонки (герой повести «Чарли и шоколадная фабрика» – Г.А) – говорит она. – Все машут руками, говорят, что все распродано, не осталось больше шоколадок. Но ведь должна же остаться где-то одна шоколадка, должен остаться золотой билет, правда? И они находят его, когда уже меньше всего этого ожидают. Так что где-то здесь должны остаться какие-то очки, и мы все еще можем найти их».

В планетарии Адлера действительно остались очки, но они зарезервированы для тех, кто придет туда для наблюдения за затмением в понедельник.