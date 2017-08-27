Конгрессмен-республиканец предлагает альтернативу «стене Трампа»

Для жителей 23-го избирательного округа Техаса по выборам в Конгресс предложение президента Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой – не абстрактная политическая идея.23-й округ – один из нескольких округов Техаса, которые поддержали на последних президентских выборах демократа Хиллари Клинтон, однако в Конгресс направили республиканца.

Конгрессмен-афроамериканец Уилл Херд, представляющий округ с преимущественно латиноамериканским населением, настраивается на серьезную борьбу за переизбрание на промежуточных выборах 2018 года. Он не поддерживает призыв Трампа к возведению стены, вступая в противоречие с линией собственной партии и прокладывая свой путь в дебатах по иммиграционным вопросам. Что думают избиратели о его подходе?

Большое пространство, где есть место для широкого спектра политических мнений.

Но избиратели, собравшиеся в ресторане Ruby’s BBQ в этот жаркий день, согласны со своим конгрессменом, по крайней мере в одном. А именно «Вашингтон – это цирк: вы все!».

Эта реплика касается и демократов, и республиканцев. После того, как в прошлом году Херд победил с отрывом лишь в 3 тысячи голосов, ему нужен каждый избиратель. Что беспокоит их больше всего?

«Мы много говорим о безопасности границы», – констатирует Херд. И продолжает: «Люди хотят больше знать об идее строительства «умной» стены и моем законопроекте на эту тему».

В законопроекте Херда основное внимание уделяется технологиям, используемым для защиты границы. Таким образом, он дистанцируется от идеи строительства дорогостоящей стены, которую предлагает лидер его партии президент Дональд Трамп. Херд настаивает на том, что каньоны и озера в его округе являются природными барьерами.

Сторонник Трампа Ли Уэзерсби не принимает этого аргумента.

«Неужели Уилл Херд считает, что Дональд Трамп настолько глуп, что ему нужно напоминать, что нельзя построить стену под озером Амистад?» – заявляет Уэзерсби.

Округ Херда необычен сам по себе. Он простирается от пригородов Сан-Антонио до международного моста, ведущего в Мексику. 29 штатов из 50 меньше этого округа по размерам.

По сравнению с другими членами Конгресса, на долю Херда приходится самый протяженный участок границы между США и Мексикой. В городе Игл-Пасс пограничный забор проходит прямо через ранчо, бейсбольные площадки и даже поле для гольфа. Поэтому для местных жителей предлагаемая президентом Трампом стена имеет большое значение.

«Нельзя, – убежден Херд, – рассматривать границу, как однородную территорию, вы это знаете лучше других, не так ли? Каждый километр границы нужно рассматривать отдельно».

Однако слова Херда не убеждают некоторых избирателей из Игл-Пасс, которые считают, что им грозит опасность от контрабанды наркотиков через границу.

«Мы всю жизнь живем с этой угрозой, и вы говорите нам, что мы не заслуживаем стены? Мы ее заслуживаем», – восклицает Энрике Баррера.

Избирателей волнует и проблема нелегальной иммиграции.

«Ее нужно остановить, и нам нужна ваша помощь», – подчеркивает Энрикета Диас.

Оба избирателя говорят, что будут голосовать за Херда, и, несмотря на разногласия по поводу стены, будут считать его ответственным за безопасность границы.

«Я очень люблю его, и, если он этого не добьется, мы зададим ему жару, чтобы он шевелился», – так выражает свое отношение к конгрессмену Энрикета.

Бывший конгрессмен-демократ Пит Гальего, который проиграл выборы Херду, говорит, что таков дух независимости, проявляемый избирателями, сомневающимися в позиции Херда.

«Он говорит, что против физической стены, но он голосовал за финансирование физической стены, и все это как-то не очень гармонирует», – поясняет Гальего.

Рози Абуабара из Сан-Антонио принадлежит к числу таких избирателей.

«Он проводит все эти встречи с общественностью и производит впечатление «Уилла из двух партий», – уточняет Абуабара.

Организация Абуабары уже пытается бросить вызов конгрессмену на предстоящих промежуточных выборах.

«Он от нас очень хорошо получает, и многие республиканцы этому не рады», – констатирует Рози Абуабара.

И это – признак того, что независимые избиратели 23-го округа Техаса, спорящие о стене на границе прямо у себя дома, возможно, добьются еще одного изменения.