Конституция США: вчера и сегодня

Каждый год Национальный архив США организует мероприятия, посвященные Дню независимости Соединенных Штатов Америки, который отмечается четвертого июля. В этом году Национальный архив подготовил выставку под названием «Amending America». Экспозиция о рассказывает о тысячах неудавшихся попыток изменить Конституцию США.

Конституция Соединенных Штатов отражает простую, но глубокую мысль: права даруются людям самим Создателем, а не государством, и это граждане делегируют государству право ими управлять.Прежде подобное в законодательной форме не закреплялось.

Отцы-основатели Соединенных Штатов считали, что правительство, состоящее из несовершенных людей и управляющее другими несовершенными людьми, должно обладать ограниченными полномочиями.

Конституция делегирует правительству только те права, которыми граждане готовы его наделить. На протяжении многих лет Конституция США подвергалась многочисленным доработкам; в нее не раз вносились поправки.



«Таких предложений, поступивших от Конгресса, насчитывается около 11 тысяч, – рассказывает куратор Национального архива Кристин Блакерби. – Поправка вносится на рассмотрение, когда член Конгресса представляет ее либо Палате представителей, либо Сенату».

Попытки изменить Конституцию начали предприниматься почти сразу с момента ее вступления в силу в 1789 году. Уже через два года отцы-основатели приняли Билль о правах – 10 поправок, перечисляющих 10 конкретных запретов в отношении государственной власти.

«У них появились три основных причины или идеи, которые привели к конституционным изменениям, – поясняет Блакерби. – Большая часть – 17 из 27-ми – стали ратифицированными поправками, которые расширили права граждан, включая право голоса, свободу слова, религии и многие другие».

Еще одна непреходящая тенденция – регулирование государственной власти, отмечает куратор Национального архива.



«Так, например, мы ограничиваем число президентских сроков двумя», – подчеркивает Блакерби.



Идеи, выраженные в поправках, зачастую отражали нестандартное мышление законодателей – так, среди подобных инициатив, было внесено предложение о выборах президента по итогам лотереи. В другие поправках предлагалось регулировать брак, миграцию перелетных птиц и употребление алкоголя. Высказывалось и предложение об отмене института Коллегии выборщиков.

Периоды интенсивной законотворческой деятельности в отношении Конституции, как правило, приходились на эпохи крупных социальных перемен.

Наибольшее число предлагаемых поправок связано с «Поправкой о равных правах», принятой Конгрессом, но так и не принятой всеми штатами США.



Ни одна из последовавших 1100 попыток включить ее в Конституцию, не сработала, констатирует Блакерби.



«Три четверти штатов все еще должны ратифицировать ее, – подчеркивает куратор Национального архива. – Таким образом, несмотря на то, что «Поправка о равных правах» была одобрена Конгрессом двумя третями голосов, ее не ратифицировали все штаты, поэтому она так и не стала частью нашей Конституции».

По словам Блакерби, история продемонстрировала трудности изменения Конституции, и это имеет положительные последствия.

Первые поколения американцев посвятили жизнь борьбе за свободу личности и ограничение полномочий государства – предупреждая, что для сохранения этой свободы ради будущих поколений потребуется бдительность.