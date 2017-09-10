В преддверии 11 сентября в Вашингтоне отремонтировали центр помощи ветеранам

В субботу группа активистов отдала дань уважения ветеранам, отремонтировав поликлинику и жилой комплекс для бывших военнослужащих, переживающих нелегкие времена.



В этом многоквартирном доме на юго-востоке Вашингтона добровольцы благодарят ветеранов за их службу в преддверии 16-й годовщины терактов 11 сентября.

«Такие центры позволяют дать оказавшимся на улице ветеранам крышу над головой и связать их со всеми службами – как федерального, так и местного уровня – чтобы помочь им снова встать на ноги», – поясняет один из активистов – Эли Росс.



Этот центр одновременно – поликлиника и приют для ветеранов, оказавшихся в беде. Таких, как ветеран войны во Вьетнаме Лерой Смит.

«Если бы этого места не было… я и не знаю, – говорит Смит. – Пришлось бы выкручиваться. Иногда у людей бывают трудные времена. Так что мне это очень помогло…».

Смит не был бездомным, а вот Терри, называющий себя «ветераном бездомности», убежден: подобные бюджетные программы спасли ему жизнь.

«Мне удалось вернуть себе жизнь, семью, я снова могу ходить по улицам с высоко поднятой головой, – рассказывает Терри. – Десять лет я был бездомным! Поэтому я рад, что могу помочь этим людям встать на ноги, а заодно – улучшить этот район».

Ветеранам дают постоянное жилье и помогают освоить новую профессию.



«Эти люди достойно служили и сражались, рисковали жизнью, а в некоторых случаях и жертвовали здоровьем, – подчеркивает сотрудник мэрии Делано Хантер. – Наш долг – сделать все, что в наших силах, чтобы дать им все ресурсы для успеха».

Многие ветераны, сражавшиеся за свою страну, по возвращении домой столкнулись с тем, что общество подчас навешивает на них ярлыки.

«Но дело в том, что это (подобные центры – Г.А.) и вправду помогает, – подчеркивает Смит. – И физически, и психологически, и как угодно. Это помогает снова поверить в себя. Так что я думаю всем ветеранам, которым нужна помощь, стоит обратиться в такое место, и им там помогут…»



Организаторы убеждены: этот проект помогает всем.

Это – момент, дающий нам возможность притормозить и задуматься, чтобы помочь друг другу, и это делает наше общество более сплоченным», – считает Эли Росс.

Годовщина терактов 11 сентября – повод задуматься не только о жертвах, принесенных военнослужащими, но и о стойкости Америки перед лицом трагедии.