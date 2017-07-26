Первое голосование по отмене Obamacare закончилось провалом

Один из планов по отмене и замене закона о здравоохранении Obamacare, над которым республиканские сенаторы работали несколько месяцев, не смог набрать необходимых 60 голосов для его одобрения.

За него проголосовали лишь 43 сенатора, 57 законодателей высказались против. Девять республиканцев проголосовали против законопроекта.

План предполагал большие сокращения программы медобслуживания малоимущих Medicaid и уменьшение субсидий людям с низкими доходами, которые они получали в соответствии с Obamacare, чтобы им было легче приобрести медстраховку.

Но это лишь первое из многих предполагаемых голосований по отмене или изменению элементов Закона о доступном здравоохранении, принятого при активной поддержке президента Барака Обамы.