8 литературных бурь: кто и как писал об ураганах?

Уильям Шекспир «Буря» (1611)

Ураган вызывает на море главный герой пьесы – волшебник Просперо. Он делает это для того, чтобы отомстить своему брату Антонио, который сверг Просперо и занял его место герцога Милана. Считается, что Шекспира вдохновила на это произведение реальная буря. 2 июня 1609 года корабль под названием «Sea Venture» отплыл из Портсмута в Джеймстаун, штат Вирджиния. После семи недель в море флот попал в сильнейший шторм. «Sea Venture» оторвался от группы. Капитан принял решение сесть на мель у Бермудских островов. Выжившие провели на острове девять месяцев и построили за это время два небольших судна – «Избавление» и «Терпение». На них они все-таки доплыли до Джеймстауна. История «Sea Venture» стала сенсацией.

​Цитата: Казалось, что горящая смола

Потоками струится с небосвода;

Но волны, достигавшие небес,

Сбивали пламя. О, как я страдала,

Страданья погибавших разделяя!

Корабль отважный, где, конечно, были

И честные и праведные люди,

Разбился в щепы. В сердце у меня

Звучит их вопль. Увы, они погибли!

Считается, что именно Шекспир «узаконил» современный вариант написания слова «ураган».

Майн Рид «Всадник без головы» (1865)

Роман основан на приключениях автора в Америке. Действие происходит в 50-х годах XIX века в приграничных районах Техаса. В одной из глав под названием «Черный норд» описывается страшный смерч, свидетелями которого становятся герои романа.

Цитата: С северной стороны над прерией внезапно появилось несколько совершенно черных колонн – их было около десяти. Ничего подобного никто из путешественников никогда раньше не видел. Эти огромные столбы то стояли неподвижно, то скользили по обугленной земле, как великаны на коньках, изгибаясь и наклоняясь друг к другу, словно в фантастических фигурах какого-то странного танца. Представьте себе легендарных титанов, которые ожили на прерии Техаса и плясали в неистовой вакханалии.

Жюль Верн «Таинственный остров» (1874)

Роман-робинзонада французского фантаста рассказывает о том, что происходит с пятью американцами на вымышленном острове в Южном полушарии. Все начинается с урагана: страшная буря выбрасывает героев на берега необитаемого острова. Книгу открывает именно рассказ о стихии.

Цитата: Все, разумеется, помнят жестокую бурю, разразившуюся в этом году во время равноденствия. Барометр упал до 710 миллиметров. Страшный норд-ост дул, не утихая, с 18 по 26 марта. Он произвел невиданные опустошения в Америке, Европе и Азии, на территории в тысячу восемьсот миль - между тридцать пятой параллелью северной широты до сороковой южной параллели. Разрушенные города, вырванные с корнем леса, берега, опустошенные нахлынувшими горами воды, сотни кораблей, выброшенных на берег, целые области, разоренные смерчем, все сметавшим на своем пути, тысячи людей, раздавленных на суше или поглощенных водой, - вот последствия этого неистовствовавшего урагана. Он произвел больше опустошений, чем бури, уничтожившие Гавану и Гваделупу 25 октября 1810 года и 26 июля 1825 года. В то самое время, когда на суше и на воде происходило столько ужасных бедствий, в воздухе разыгрывалась не менее страшная драма.

Лаймен Фрэнк Баум «Удивительный волшебник из страны Оз» (1900)

Действие сказочной повести происходит в американском штате Канзас, где нередко случаются смерчи и торнадо. Один из них и поднимает в воздух домик сироты Дороти, которая живет в нем с дядей Генри, тётей Эм и пёсиком Тото. Ураган переносит Дороти в Страну Жевунов. Падая, домик убивает местную правительницу - Злую Ведьму. Добрая Волшебница дарит Дороти серебряные башмачки убитой ведьмы и советует идти в них по дороге из жёлтого кирпича в Изумрудный Город, которым правит великий волшебник Оз.

Цитата: Дом несколько раз повернулся вокруг своей оси, а затем стал медленно подниматься в воздух, словно воздушный шар. Как раз в том месте, где стоял домик Дороти, столкнулись два ветра – северный и южный, и от этого столкновения и родился свирепый ураган. В самом центре урагана обычно бывает довольно тихо, но оттого, что потоки воздуха все сильней и сильней давили на стены дома, он поднимался выше и выше, пока не оказался на гребне огромной воздушной волны, которая понесла его, словно легкое перышко. За окнами было темным-темно, и ветер выл диким зверем.

Джозеф Конрад «Тайфун» (1903)

Английский писатель польского происхождения Джозеф Конрад работал на разных судах матросом и помощником, а потом получил сертификат капитана. В небольшой повести «Тайфун» он описывает ураган, с которым столкнулся пароход «Нянь-Шань» в Южно-Китайском море. Поначалу он кажется экипажу и пассажирам надежным и способным выдержать любые бури.

Цитата: Это было нечто грозное и стремительное, как внезапно разбившийся сосуд гнева. Казалось, все взрывалось вокруг судна, потрясая его до основания, заливая волнами, словно на воздух взлетела гигантская дамба. В одну секунду люди потеряли друг друга. Такова разъединяющая сила ветра: он изолирует человека. Землетрясение, оползень, лавина настигают человека случайно - как бы бесстрастно. А яростный шторм атакует его, как личного врага, старается скрутить его члены, обрушивается на его мозг, хочет вырвать у него душу.

Джек Лондон «Дом Мапуи» (1908)

Действие этого рассказа происходит вблизи Хикуэру – атолла в центральной части архипелага Туамоту во Французской Полинезии. В 1906 году Хикуэру сильно пострадал от тропического циклона, в результате которого погибли 377 человек. Вероятно, именно этот ураган и вдохновил Джека Лондона на рассказ. Его главный герой – сын богатой квартеронки Александр Рауль, который служит у матери агентом, и в его обязанности входить объезжать все острова и скупать раковины и жемчуг.

Цитата: А ветер все крепчал. Никакой меркой Рауль не мог его измерить, - этот вихрь оставил далеко позади все его прежние представления о ветре, - но почему-то он все-таки знал, что ветер усилился. Невдалеке от него вырвало с корнем дерево, висевших на нем людей швырнуло на землю. Рауль увидел, что в ста шагах от его дерева мормонская часовня, как пьяная, шатается на ходу: ее сорвало с фундамента, и теперь волны и ветер подгоняли ее к лагуне. Ужасающей силы вал подхватил ее, повернул и бросил на купу кокосовых пальм. Люди посыпались с них, как спелые орехи. Он не ужасался - теперь его уже ничто не могло ужаснуть. Спокойно и деловито он наблюдал, как следующей волной эти человеческие обломки смыло в воду. Третья волна, самая огромная из всех, швырнула часовню в лагуну, и она поплыла во мрак, наполовину затонув, - ни дать ни взять Ноев ковчег.

Джордж Стюарт «Шторм» (1941)

Книга американского топонимиста, профессора английского языка из Университета Калифорнии Джорджа Стюарта сразу стала бестселлером. Действие романа происходит в январе 1935 года: в Тихом океане, у берегов Японии, возникает циклон, который позже превращается в серьезный шторм и направляется к берегам Калифорнии. Урагану дают имя Мария. Интересно, что именно после появления этой книги Национальная метеорологическая служба стала давать ураганам личные имена. Кстати, в честь шторма Мария назвали американскую певицу Мэрайю Кэри. А самого писателя Стюарта стали называть «человеком, который дал имена ураганам».

Цитата: Ураганы – они как люди. У каждого шторма есть черты живого существа. Шторм может быть героем, даже главным героем. Где-то в глубинах четырехтомного учебника по метеорологии я прочитал об одном метеорологе, который настолько лично воспринимал ураганы, что стал давать им имена...

Десмонд Бэгли «Ураган Уайетта» (1966)

Главный герой романа – синоптик Уайетт. Он служит на американской военной базе и исследует ураганы. После очередной экспедиции Уайетт понимает, что надвигающийся ураган, вопреки прогнозам, может буквально снести один из карибских островов. Но руководство базы и население острова не хочет прислушиваться к молодому специалисту...

Цитата: Если то, через что они прошли, можно было назвать чистилищем, то теперь перед ними разверзся сущий ад. Все тело «Констеллейшн» скрипело и стонало от муки под ударами шквалов, во многих местах появились какие-то подтеки, и временами Уайетту казалось, что вот-вот от машины отвалятся крылья вместе со специальными дополнительными креплениями, корпус рухнет вниз и разобьется вдребезги о поверхность бушующего океана. Сверху на него откуда-то ручьем лилась вода, но тем не менее он умудрился сбросить оставшиеся приборные капсулы с точно рассчитанными интервалами. Почти в течение часа Хансен боролся с ураганом и был уже близок к отчаянию, когда самолет выбросило из облаков. Он был выплюнут совсем так же, как человек выплевывает вишневую косточку. Хансен дал знак Моргану принять управление и в полном изнеможении откинулся на своем кресле.