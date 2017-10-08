Волкер и Сурков обсудили ситуацию в Украине

Спецпредставители США и России провели встречу в рамках попыток положить конец конфликту на востоке Украины.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков встретились в субботу в Белграде, но никакие подробности встречи за закрытыми дверями неизвестны.

Перед встречей Волкер написал в «Твиттере», что участники сфокусируются на «возможностях ускорения реализации Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины».

Мирное соглашение, подписанное в Минске в 2015 году, призывало к прекращению огня между сепаратистами, которых поддерживает Россия, и правительственными войсками. Конфликт на востоке Украины унес жизни более 10 тысяч человек. Соглашение часто нарушалось.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что цель переговоров – «сверить часы» между двумя странами.

Бывший посол США в России Джон Теффт также предположил ранее, что Волкер и Сурков могут обсудить на встрече миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Ранее Волкер отказался встречаться с Сурковым в России, а Суркову запрещен въезд в ЕС в соответствии с санкциями Евросоюза в связи с ролью России в Украине.