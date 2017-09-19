Курт Волкер: членство Грузии и Украины в НАТО зависит от успеха демократических реформ

Ни Грузия и ни Украина на данном этапе не готовы к членству в НАТО, несмотря на то, что Грузия добилась большего прогресса в реформах. Об этом во время своего визита в Грузию заявил Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины и исполнительный директор Института международного лидерства Маккейна.

Тем не менее, по словам Волкера, необходимо продолжить проведение реформ, направленных на достижение соответствующих требованиям НАТО демократических стандартов для того, чтобы во время следующей волны расширения безоговорочно вступить в Альянс.

«По сравнению с Украиной Грузия достигла большего прогресса. Я имею в виду транспарентность, тот вклад, который Грузия внесла в международную безопасность, реформы в оборонной сфере, борьбу с коррупцией и т.д. Однако не думаю, что в НАТО сегодня кто-нибудь скажет о готовности принять Грузию членом. В Грузии должна быть успешная, транспарентная, безопасная демократия, как в других странах НАТО, и она должна подготовиться к тому, чтобы быть в первых рядах, когда НАТО примет решение о дальнейшем расширении. Мы не можем пренебречь тем фактом, что Россия – большой сосед», – заявил грузинским журналистам Курт Волкер.

В данной связи он привел пример стран Балтии.«В 1999 году им заявили о невозможности принятия их в НАТО, однако в 2002 году их пригласили в НАТО. Для принятия кого-либо в НАТО нужен консенсус всех стран-членов», – заявил Волкер.

Территориальная целостность

Курт Волкер также коснулся важности проведения успешных реформ в контексте восстановления территориальной целостности Грузии. По его словам, Россия вряд ли изменит свою позицию в отношение оккупированных ею грузинских территорий, но если Грузия сможет стать успешным государством, считает Волкер, население Абхазии и Южной Осетии само начнет искать пути реинтеграции.

«Необходимо проводить реформы, увеличить экономический рост, иметь лучший аэропорт, университеты, здравоохранение. Вы должны быть привлекательны для людей, проживающих в Южной Осетии и Абхазии. Чем успешнее будет Грузия, тем больше начнут эти регионы искать пути для реинтеграции», – заявил Волкер.

Курт Волкер принимал участие в международной конференции, организованной на прошлой неделе в Тбилиси Центром исследования экономической политики и Институтом международного лидерства Маккейна.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Волкера орденом «Золотого руна» за «особый вклад в дело мобилизации международного содружества в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, содействие интеграции в Североатлантический альянс, и развитие отношений Грузии и Соединенных Штатов Америки».

«Я горжусь этой наградой, и тем, что могу назвать вас своими друзьями. Это для меня особая честь…» – заявил Волкер во время церемонии принятия награды в Президентском дворце в Тбилиси.

Фактор России

Звиад Абашидзе из Института политологии Тбилисского государственного университета считает, что Курт Волкер назвал реальную причину того, почему расширение Альянса на восток может быть отложено на неопределенно долгий срок. В частности, считает политолог, в отличие от представителей НАТО, которые неоднократно заявляли, что решение о членстве является лишь предметов обсуждения между НАТО и самой Грузией, и что в данном процессе не учитывается мнение третьей страны, Волкер упомянул фактор России, который, возможно, является большим препятствием для присоединения стран бывшего СССР к НАТО, чем непроведенные реформы.

«Конечно, реформы и укрепление демократии очень важны, хотя с точностью трудно сказать, что больше осложняет перспективы присоединения Грузии к НАТО: недостаточно высокие стандарты демократии или то, что конкретные страны-члены НАТО считаются с мнением России?», – отметил политолог в беседе с «Голосом Америки».

Тем не менее, Абашидзе считает необходимым продолжение работы по устранению «недоработок» в ряде сфер, так как, по словам эксперта, преследуя цель интеграции в НАТО, Грузия становится «высокоразвитым, справедливым и благополучным государством».

«Необратимость демократии»

В интервью с «Голосом Америки» вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия отметил, что главным основанием для присоединения Грузии к НАТО является то, что Грузия является европейской демократией. По его словам, Россия не имеет права вето в НАТО и что противодействие Москвы не сможет стать фактором для приостановления атлантических стремлений Грузии, в том случае если в стране будет сильная демократия, необратимость которой не будет стоять под вопросом. Кутелия напомнил, что во время своего недавнего визита в Грузию, вице-президент США Майк Пенс это ясно определил в своих посланиях.

«Именно качество грузинской демократии определяет то, что наша страна серьезно рассматривается как государство с реальной перспективой для присоединения к Североатлантическому альянсу. Технически Грузия готова к членству в НАТО, на данном этапе дело за политическим решением. Необходимо достичь того, чтобы наши партнеры убедились в том, что в Грузии сильная, необратимая демократия, которая подкреплена сильной поддержкой населения. В таком случае, Грузия может гораздо быстрее стать членом НАТО, чем это представляется на данном этапе. И фактор России не сможет оказаться помехой», – считает Кутелия.

Эксперт отметил, что в свою очередь Россия пытается представить территориальную проблему Грузии как препятствие ее евроатлантической интеграции. Хотя, по мнению Кутелия, пример Германии является наглядным подтверждением обратного. Политолог убежден, что единственный путь для восстановления территориальной целостности Грузии проходит через НАТО. По его словам, развитая в политическом, экономическом и социальном плане, и защищенная Грузия, являющаяся частью европейской безопасности, как раз и будет обладать главным компонентом «мягкой силы», которая поможет ей в мирном урегулировании проблемы российской оккупации и аннексии.