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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 19 ноября 2017 года

Новости США за 60 секунд. 19 ноября 2017 года
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Посол США в РФ осудил шаги Москвы против американских медиа-проектов// Белый дом готов исключить положение об отмене Obamacare из плана налоговой реформы// В Японии произошло смертельное ДТП с участием американского военного

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