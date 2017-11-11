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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 11 ноября 2017

Новости США за 60 секунд. 11 ноября 2017
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Президенты США и России сделали заявление по Сирии // ЦРУ еще раз подтвердило, что Россия вмешивалась в выборы // США отмечают День ветеранов

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