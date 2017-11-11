Новости США за 60 секунд. 11 ноября 2017

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4111114.html
Президенты США и России сделали заявление по Сирии // ЦРУ еще раз подтвердило, что Россия вмешивалась в выборы // США отмечают День ветеранов
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