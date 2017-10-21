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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 21 октября 2017 года

Новости США за 60 секунд. 21 октября 2017 года
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Рекс Тиллерсон посетил Эр-Рияд// Белый дом разрешил рассекретить документы об убийстве Кеннеди// В Западной Вирджинии соревнуются бейсджамперы

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