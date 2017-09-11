Новости США за 60 секунд. 11 сентября 2017 года

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4024218.html
«Ирма» продолжает разрушать // Президент США почтил память жертв терактов 11 сентября //США не позволят Афганистану стать террористической базой
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