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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 11 сентября 2017 года

Новости США за 60 секунд. 11 сентября 2017 года
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«Ирма» продолжает разрушать // Президент США почтил память жертв терактов 11 сентября //США не позволят Афганистану стать террористической базой

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