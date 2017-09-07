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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 7 cентября 2017 года

Новости США за 60 секунд. 7 cентября 2017 года
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Трамп: вооруженные силы США готовы остановить Северную Корею // Трамп-младший дал показания в Сенате // Флорида: эвакуация продолжается // Последняя клиника для прерывания беременности в Кентукки

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