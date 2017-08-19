Новости США за 60 секунд. 19 Августа 2017 года

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/3992661.html
В Бостоне прошли марши правых консерваторов и акции антифашистов / Трамп отказался участвовать в церемонии награждения артистов / Судья в Лос-Анджелесе отказался закрыть дело Романа Полански
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.