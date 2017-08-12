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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд 12 августа 2017 года

Новости США за 60 секунд 12 августа 2017 года
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Белые националисты протестуют против сноса памятника генералу Ли в Шарлотсвилле // Трамп и Си Цзиньпин обеспокоены действиями Пхеньяна // Продавец выигрышного лотерейного билета получит 500 тысяч долларов

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