Новости США за 60 секунд 12 августа 2017 года

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3983201.html
Белые националисты протестуют против сноса памятника генералу Ли в Шарлотсвилле // Трамп и Си Цзиньпин обеспокоены действиями Пхеньяна // Продавец выигрышного лотерейного билета получит 500 тысяч долларов
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