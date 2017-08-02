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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 2 августа 2017 года

Новости США за 60 секунд. 2 августа 2017 года
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Трамп подписал закон о санкциях против России // Трамп и двое сенаторов-республиканцев анонсировали реформу легальной иммиграции // Несколько цистерн сошли с рельс в Пенсильвании // Жертва грозы // Холодный душ для слона

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