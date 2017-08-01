Новости США за 60 секунд. 1 августа 2017 года

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3968146.html
Американские дипломаты освободили дачу в Москве // Сенаторы вносят на рассмотрение законопроект по усилению кибербезопасности // Майк Пенс в Черногории // Пчелы-убийцы
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