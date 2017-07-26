Новости США за 60 секунд. 26 июля 2017 года

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3960280.html
Юридический комитет Сената отозвал повестку, направленную Манафорту // Трамп против трансгендеров в армии // Конгрессмен Скализ выписан из больницы // «Чудо-женщина» возвращается
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