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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 25 июля 2017 года

Новости США за 60 секунд. 25 июля 2017 года
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Повестка Полу Манафорту // Джаред Кушнер второй день отвечает на вопросы Конгресса// Сенат проголосовал за начало дебатов об отмене Obamacare// Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна

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