Новости США за 60 секунд. 25 июля 2017 года

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3958748.html
Повестка Полу Манафорту // Джаред Кушнер второй день отвечает на вопросы Конгресса// Сенат проголосовал за начало дебатов об отмене Obamacare// Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
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