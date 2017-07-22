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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 22 Июля 2017 года

Новости США за 60 секунд. 22 Июля 2017 года
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Республиканцы и демократы в Конгрессе договорились о расширении санкций против России / В состав американского флота вошел новейший авианосец Gerald Ford / Дональд Трамп пообещал защитить американский рынок

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