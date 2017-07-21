Новости США за 60 секунд. 21 июля 2017 года

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/3954084.html
Пресс-секретарь Белого дома ушел в отставку // Госдеп планируют запретить американцам посещать Северную Корею // Пентагон считает, то лидер ИГИЛ жив // Спасение собаки из огня в Калифорнии
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.