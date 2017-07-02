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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 2 Июля 2017 года

Новости США за 60 секунд. 2 Июля 2017 года
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Трамп: терроризм – самая серьезная глобальная угроза свободе религии // Трамп проведет телефонные переговоры с Синдзо Абэ и Си Цзиньпином // The Washington Post: число людей, застреленных полицейскими в США, не снижается

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