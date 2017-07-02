Новости США за 60 секунд. 2 Июля 2017 года

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3925221.html
Трамп: терроризм – самая серьезная глобальная угроза свободе религии // Трамп проведет телефонные переговоры с Синдзо Абэ и Си Цзиньпином // The Washington Post: число людей, застреленных полицейскими в США, не снижается
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