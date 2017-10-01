Новости США за 60 секунд. 1 октября 2017 года

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/4051857.html
У половины пуэрториканцев по-прежнему нет доступа к чистой воде // Мнучин: налоговая реформа не создаст преимуществ для богатых // О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы // Власти Нью-Йорка взорвали мост Костюшко
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.