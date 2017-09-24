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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 24 сентября 2017 года

Новости США за 60 секунд. 24 сентября 2017 года
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Трамп выступил с новым предупреждением в адрес Северной Кореи// Трамп призвал увольнять футболистов, не встающих во время исполнения гимна США// Сенатор Коллинз намерена голосовать против новой попытки замены Obamacare

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