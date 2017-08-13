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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 13 августа 2017

Новости США за 60 секунд. 13 августа 2017
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Трампа критикуют за отказ осудить ультраправых // Снести нельзя оставить // Минюст США начал расследование столкновений в Вирджинии// Парламент Ирана принял анти-американский закон

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