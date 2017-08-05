Новости США за 60 секунд. 5 августа 2017

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3973872.html
Совбез ООН единогласно проголосовал за ужесточение экономических санкций против Северной Кореи // Дональд Трамп пообещал остановить «цепную иммиграцию» // Пентагон рекомендовал поставить Украине противотанковые комплексы
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