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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 16 июля 2017 года

Новости США за 60 секунд. 16 июля 2017 года
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Трамп обвинил СМИ в «искажении демократии» при освещении встречи его сына с юристом из РФ// Рейтинг Трампа снизился до 36 процентов// Голосование по закону о здравоохранении откладывается в связи с операцией, сделанной Маккейну

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