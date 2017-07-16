Новости США за 60 секунд. 16 июля 2017 года

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3946490.html
Трамп обвинил СМИ в «искажении демократии» при освещении встречи его сына с юристом из РФ// Рейтинг Трампа снизился до 36 процентов// Голосование по закону о здравоохранении откладывается в связи с операцией, сделанной Маккейну
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