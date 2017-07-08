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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 8 июля 2017 года

Новости США за 60 секунд. 8 июля 2017 года
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Президент США пообещал возродить американскую промышленность // В Гамбурге завершается саммит «Большой двадцатки» // Совместные учения ВВС США и Южной Кореи - ответ на новые ракетные испытания Пхеньяна

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