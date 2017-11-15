Руководители «Голоса Америки» и Радио Свобода – о законопроекте РФ об иностранных СМИ

Руководители двух американских организаций, осуществляющих вещание на зарубежные страны и, в частности, – вещание на русском языке, прокомментировали законопроект, одобренный в третьем, окончательном чтении Госдумой РФ.

Согласно законопроекту, иностранные СМИ могут получить в России статус «иностранных агентов». Право принимать подобные решения предоставлено Минюсту РФ.

«Что касается этого закона, пока это только проект, который не был одобрен двумя палатами российского парламента, не был подписан президентом [Путиным] и мы не знаем, как министерство юстиции будет использовать этот закон в контексте нашей работы», – заявил президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Том Кент.

«Мы можем сказать в общем контексте нашей работы, что американские СМИ, которые работают в России, не имеют доступа к кабельному телевидению, – продолжал Кент. – У нас нет радиочастот. Российские СМИ в США распространяют свои программы по американскому кабельному телевидению. У «Спутника» есть своя радиочастота в Вашингтоне. Это значит, что даже на данный момент нет равенства».

Также отметив, что в настоящее время трудно сказать, как повлияет решение российских законодателей на «нашу информационную деятельность в России», директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт констатировала, что «”Голос Америки” по закону является независимой, беспристрастной и ориентированной исключительно на факты новостной организацией».

«Мы сохраняем приверженность данным принципам», – подчеркнула Аманда Беннетт.