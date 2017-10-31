Ветеран «Голоса Америки» Александр Андреевский будет похоронен на Арлингтонском кладбище

В четверг 26-го октября 2017-го года Александр Борисович Андреевский мирно скончался на 84-м году жизни у себя дома в Арлингтоне, штат Вирджиния. Он родился 17-го июля 1933 года в Югославии, в городе Скопье. Его родители Борис и Лидия (в девичестве Полуляхова) Андреевские были представителями старой российской эмиграции, которая покинула родину, не приняв власти большевиков.

Из-за растущих беспорядков в Югославии, вызванных борьбой местных коммунистов за власть после Второй мировой войны, семье Андреевских пришлось опять спасаться: сначала в Германии, затем в Австрии. Оттуда, в июле 1950-го, они переехали в Соединенные Штаты. К тому времени у Андреевских было уже трое детей: Александр и две дочери Ирина и Ксения.

В Соединенных Штатах Александр Борисович работал где мог, чтобы оплатить расходы на свое образование. Два года он прослужил в американской армии, а затем продолжил учебу, совмещая ее с преподавательской деятельностью. В 1973-м году он успешно защитил докторскую диссертацию по славянской лингвистике в Университете Нью-Йорка (NYU). В 1982-м Андреевский стал сотрудником Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне, где проработал до 2006-го года.

Для друзей и коллег по «Голосу Америки» Александр Борисович навсегда останется в памяти «Сашей», приятным, порядочнейшим, милым, и высоко образованным человеком, который

всегда был готов горячо отстаивать свою точку зрения. Он оставил о себе добрую память, и его кончина является тяжкой потерей для его друзей, коллег и близких – дочери Маргариты и глубоко любимой супруги Лары.

Александр Борисович всегда гордился тем, что он служил в армии Соединенных Штатов. Его прах будет похоронен с воинскими почестями на Национальном военном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния.