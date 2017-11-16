14 ноября ушел из жизни Владимир Котляр – многолетний сотрудник «Голоса Америки» и Госдепартамента США, блестящий переводчик и редактор, эрудит, интереснейший собеседник и незаменимый, близкий друг.

Он покинул Москву в июне 1987 года с женой Жанной и дочкой Машей, два года был редактором популярной в те годы нью-йоркской газеты «Новое русское слово», а в свой 44-й день рождения, 5-го сентября 1989 года, перешагнул порог Русской службы Голоса Америки, почти немедленно превратившись в одного из самых надежных игроков нашей команды.

У него был абсолютный лингвистический слух и безошибочное чувство языка. Причем не только русского, который он знал во всех проявлениях и слоях, снизу доверху – от полуприличного сленга, за развитием которого он ухитрялся следить даже из нашего далека, до самых высоких «штилей».

Вторым родным языком Володи был французский, которым он овладел, будучи студентом Института иностранных языков имени Мориса Тореза, а затем – продолжая учиться тонкостям этого языка у классиков французской литературы и у великого шансонье Жоржа Брассенса.

В английском он себя чувствовал, как рыба в воде. И переводил с него так, что русский текст читался и звучал так, будто на этом языке и был написан изначально. Володины переводы английских материалов для русского вещания не нуждались в редактуре – настолько они были безукоризненны по содержанию и стилю. Когда же он выступал в роли редактора, автор перевода мог быть спокоен: в его тексте все будет ОК – и факты, и даты, и синтаксис, и грамматика…

В конце 2008 года Володя перешел на службу в Госдепартамент – на должность ведущего переводчика/редактора Отдела европейских языков в Бюро международных информационных программ. Его аудитория осталась, в сущности, прежней: российская и русскоязычная публика в разных странах мира, интересующаяся Америкой и ее иностранной политикой.

Тем же читателям адресована и подготовленная Володей книга: сборник статей нашего покойного коллеги и друга, талантливого политического обозревателя Евгения Островского, выступавшего в эфире «Голоса Америки» под псевдонимом «Виктор Вольский». Трудно смириться с мыслью, что редактор не увидит результата своего труда в виде готовой, пахнущей типографской краской книги. Владимир Котляр ушел неожиданно и, как говорится, в расцвете сил…

Светлая ему память!