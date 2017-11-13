В Бруклине начался суд над топ-менеджерами ФИФА

Сегодня в Нью-Йорке начался суд по делу о коррупции и отмывании денег в ФИФА – международной федерации футбола. Два с половиной года назад обвинения были предъявлены 42-м топ-менеджерам ФИФА и трем компаниям. Согласно этим обвинениям, за 25 лет своей деятельности они обогатились на 200 миллионов долларов.

Сегодня обвинение и защита выступают в зале суда в первый раз. Недавно был закончен процесс отбора присяжных, продолжавшийся несколько недель. В ходе отбора были рассмотрены кандидатуры 200 человек. Сегодня перед судом предстали три топ-менеджера ФИФА: это последние из обвиняемых, находящихся в США и не признавших своей вины. Это – Хосе Мария Марин, 85-летний экс-президент Футбольной ассоциации Бразилии, 59-летний Хуан Анхель Напут, бывший вице-президент ФИФА, и 59-летний Мануэль Бурга, глава перуанского отделения ФИФА и член комитета развития ФИФА.

Нынешний процесс – результат длительного расследования, начавшегося в 2011 году. Обвинительное заключение составляет 236 страниц.В коррупции обвиняются 42 топ-менеджера ФИФА. 24 из них уже заключили соглашение с прокуратурой, чтобы получить меньшие сроки заключения. 15 – находятся за пределами США. Они или уже предстали перед судом, или пытаются противостоять требованию США об экстрадиции.

Ожидается, что процесс будет продолжаться много недель – доказательства вины представлены на 350 000 страницах; десятки свидетелей будут давать показания.

Российские чиновники в списке топ-менеджеров, которым предъявлены обвинения, отсутствуют. Напомним, что в 2012 году американский следователь Майкл Гарсиа заявил о намерении расследовать процесс утверждения заявок двух стран на проведение Чемпионата мира по футболу. Речь шла о возможности нарушений со стороны России и Катара. В 2014 году Гарсиа обнародовал результаты расследования, не обнаружив нарушений со стороны России.