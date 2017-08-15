Вице-президент США выступил за «мирное» разрешение кризиса в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс, выступая во вторник в Буэнос-Айресе, выразил уверенность, что удастся найти «мирное» решение кризиса в Венесуэле, оказав экономическое и дипломатическое давление на президента страны Николаса Мадуро.

Выступая на совместной пресс-конференции с консервативным президентом Аргентины Маурисио Макри, Пенс сообщил, что в ходе закрытых переговоров они договорились о необходимости продолжать давление на Мадуро, призывая того провести в стране выборы и освободить политзаключенных.

Как и выступление Пенса в Колумбии, с которой началось его турне по странам Латинской Америки, его заявление в Буэнос-Айресе резко контрастирует со словами президента Трампа, который пригрозил Венесуэле военной интервенцией для разрешения усугубляющегося политического кризиса в этой стране, которая является членом ОПЕК. При этом Пенс все же подчеркнул, что Венесуэла «катится к диктатуре, и США не будут сидеть сложа руки», когда это происходит.

Прозвучавшая в пятницу угроза Трампа вызвала осуждение во всем регионе. Торговый блок Меркосур (южноамериканский общий рынок), куда входит Аргентина, выступил против любого применения силы.

Пенс также приветствовал «смелую программу реформ», которую проводит Макри, и заявил, что в ходе встречи они обсудили активизацию двусторонней торговли, в особенности сельскохозяйственными товарами.

По его словам, на прошлой неделе власти вели переговоры о расширении доступа американской свинины на аргентинский рынок и достигли «заметного прогресса».

«Мы также обсудили заинтересованность в экспорте и импорте говядины с обеих сторон», – добавил Пенс.