Майк Пенс встретился с премьер-министром Эстонии

Вице-президент США Майк Пенс, прибывший в воскресенье в Эстонию, встретился с премьер-министром этой страны Юри Ратасом.

Пенс сделал запись в книге для гостей: «Пусть наша дружба и свобода всегда укрепляется и процветает. Мы вместе с вами».

Ратас заявил, что очень рад приезду Пенса и его коллег в Таллинн, и упомянул несколько тем, имеющих, по его словам, большое значение для Эстонии: «оборона, безопасность, киберпространство и экономика». Комментируя тесные связи между двумя странами, эстонский премьер-министр напомнил: «Многие наши родственники живут в США уже 60-70 лет».

«Ваш визит очень многое значит для нас. Мы надеемся на прочное и углубленное сотрудничество в будущем», – сказал Ратас, завершая свое выступление.

Майк Пенс отметил, что приехал в Эстонию, чтобы «проанализировать прочные связи» между народами двух стран. Вице-президент выразил признательность за твердую приверженность Эстонии делу совместной обороны и поздравил ее со вступлением в права председателя ЕС.

«Мы рассчитываем на совместную работу с вами, в то время как вы продолжаете показывать убедительный пример и уверенное лидерство [в рамках] трансатлантического альянса», – сказал Пенс.

Вице-президент США заявил, что с нетерпением ожидает встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник, а также другими лидерами стран Балтии.