31 день. 31 город. 31 марафон - на протезах

Роб Джонс надевает протезы, разминается, целует жену и уверенно идет к старту. Это начало его тридцать первого марафона. Маршрут Роб Джонс выбрал не случайно: именно в центре Вашингтона все главные военные мемориалы. Он обегает их по кругу, пока два шагомера на руках не зафиксируют 42 км.

«Я хотел финишировать именно в Вашингтоне возле военных мемориалов и именно в День ветеранов, – говорит Роб Джонс. – Я решил, что это станет днем финиша и просто отсчитал тридцать один день назад. Так определилась дата старта».

К ежедневному марафону Роб готовился полтора года. Говорит, прежде всего настроился морально. Жена Роба Пэм добавляет: «Физической подготовки тоже было немало. Обычно он бегал три раза в неделю по два часа, каждую среду пробегал марафонскую дистанцию, остальные дни бегал по часу и занимался в зале. У Роба очень строгий режим: никакого сахара и алкоголя. Спать он ложиться в восемь».

Они познакомились на Параолимпийских играх в Лондоне пять лет назад, и с тех пор Пэм – опора и поддержка для Роба. Пока он тренировался, она составляла маршрут непростого путешествия.

«За месяц мы проехали шестнадцать тысяч километров. То есть Роб заканчивал дистанцию, принимал душ в нашем доме на колесах, и мы снова отправлялись в путь», – рассказывает Пэм.

В каждой точке этого супермарафонского пробега к нему присоединялась местная группа поддержки. Скотт Шелтон с сыном специально приехали из соседнего штата, чтобы преодолеть хотя бы часть дистанции рядом с ветераном. «Мы попытаемся пробежать полумарафон. Это много и сложно для любого человека. Но Роб бежит 31 марафон за 31 день. Поэтому мы должны хотя бы попробовать», - говорит Скотт.

Марафонскую дистанцию Роб поделил на четыре приблизительно равные части. После каждой – двадцать минут отдыха и от бега, и от протезов.

Без ног Роб остался после военной миссии в Афганистане: подорвался на мине. Он долго восстанавливался, но ни разу не сдался – сначала увлекся греблей, потом совершил велотур по Америке, сейчас придумал месяц марафонов.

Дэвид Уокер, глава благотворительной организации Salute America’s Heroes говорит, что Роб Джонс – вдохновение для всех. «Если у вас какие-то проблемы, день не задался – просто посмотрите на Роба Джонса и скажите себе: а ведь все не так уж плохо!»



Благодаря забегам Робу уже удалось собрать более ста тысяч долларов для американских ветеранов. Также он помогает бывшим военнослужащим связаться с благотворительными организациями, подсказывает, где искать психологическую помощь.

Сам Роб говорит, что он пытается дать ветеранам надежду, показать, что все возможно.

На последних километрах к Робу присоединяется жена. Вместе они пробегают больше стандартной марафонской дистанции – на всякий случай, если шагомер неточно подсчитает километраж. И финишируют возле Мемориала Линкольна.

Роб Джонс говорит: «Я благодарен судьбе, что живу в стране, в которой так много людей, готовых к самопожертвованию. Наша страна достойна, чтобы ради неё совершали подвиги».