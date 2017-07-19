Российский адвокат Наталья Весельницкая, которая встречалась с Дональдом Трампом-младшим после того, как его отец был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявила, что она готова дать показания Конгрессу, чтобы прекратить «массовую истерию», которая, по ее словам, возникла в связи с этой встречей.

Как следует из переписки, опубликованной Дональдом Трампом-младшим, он с энтузиазмом согласился встретиться с Весельницкой, которую ему охарактеризовали, как адвоката российского правительства, возможно, располагающую разоблачительной информацией о сопернице его отца в борьбе за Белый дом, демократе Хиллари Клинтон.

Ранее Весельникцая заявила, что она является частным адвокатом, никогда не получала компрометирующую информацию о Клинтон и не связана с Кремлем.

«Я прояснять ситуацию готова в сегодняшней массовой истерии только в правовом поле. Либо через адвокатов, либо в качестве показаний в Cенате», – заявила Весельницкая в интервью российскому телеканалу RT, поддерживаемому Кремлем.

Российские официальные лица неоднократно отвергали заявления США о том, что Москва вмешивалась в кампанию по выборам президента, чтобы помочь Трампу победить в борьбе за Белый дом.