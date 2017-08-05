Конституционная ассамблея Венесуэлы намерена переписать конституцию

В субботу в Венесуэле пройдет очередное заседание новоизбранной «Конституционной ассамблеи».

Первое заседание этого форума, создание которого вызвало резкие протесты в стране и за рубежом, было проведено в пятницу. Как ожидается, цель нового законодательного органа – переписать конституцию, наделив новыми широкими полномочиями правящую Социалистическую партию.

В состав ассамблеи, которая насчитывает 545 членов, и которая уже единогласно избрала своим руководителем бывшего министра иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес, входят жена и сын президента Николаса Мадуро.

Родригес пригрозила оппонентам нынешнего правительства незамедлительными акциями. «Не думайте, что мы будем ждать недели, месяцы или годы, – сказала Родригес в пятницу. – Мы начинаем действовать уже завтра. Воинствующие фашисты, те, кто ведет экономическую войну против народа, те кто ведет психологическую войну, вас постигнет справедливое правосудие».

Она также осудила международную критику нынешней венесуэльской власти. «Международное сообщество не должно ошибаться в отношении Венесуэлы. Наше послание совершенно ясное – мы, венесуэльцы, сами разрешим наш конфликт, наш кризис без какого-либо иностранного вмешательства», – заявила Родригес.

Новый законодательный орган не только собирается переписать конституцию, принятую при покойном президенте Уго Чавесе. Ассамблея будет обладать властью над правительственными органами и иметь полномочия снимать с постов различных государственных должностных лиц.

В сообщениях СМИ говорится, что главный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега, которая на этой неделе заявила, что она начала расследование предполагаемого мошенничества на прошедших в воскресенье выборах в ассамблею, сама может стать объектом преследования со стороны нового законодательного органа.

Ортега подала соответствующий запрос в суд низшей инстанции. Ранее она подала жалобу по поводу конституционности самой ассамблеи в Верховный суд страны.

Остановить работу Конституционной ассамблеи призвал Ватикан, заявив в пятницу, что появление этого органа способствует созданию атмосферы напряженности и конфликтов в стране. В условиях углубляющегося национального кризиса Ватикан также призвал венесуэльцев, большинство из которых принадлежит к Римско-католической церкви, избегать любых форм насилия.

Соединенные Штаты, Европейский союз и ряд латиноамериканских государств уже заявили, что они не признают легитимность Конституционной ассамблеи.

Венесуэльские власти, которые ранее задержали лидеров оппозиции Антонио Ледесму и Леопольдо Лопеса, разрешили Ледесме вернуться домой, где он был помещен под домашний арест. Об этом в пятницу в Твиттере сообщила жена Ледесмы. Антонио Лопес остается в тюрьме.