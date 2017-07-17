Неофициальный референдум в Венесуэле показал широкую поддержку оппозиции

Более семи миллионов граждан Венесуэлы приняли участие в неофициальном референдуме, организованном оппозицией в воскресенье. Наблюдатели утверждают, что более 98 процентов проголосовали за делегитимизацию правления президента Николаса Мадуро.

Избирателям было предложено ответить на три вопроса, и подавляющим большинством голосов они отвергли создание нового надзаконодательного органа, призвали военных защищать действующую Конституцию и поддержали проведение выборов до истечения президентского срока в начале 2019 года.

Мадуро назвал референдум неконституционным и продолжил кампанию в поддержку голосования 30 июля о создании ассамблеи, которая займется разработкой проекта новой Конституции и будет наделена полномочиями по роспуску государственных институтов.

Символический плебисцит проводился на фоне экономического кризиса, в результате которого миллионы венесуэльцев с трудом удовлетворяют основные потребности, и антиправительственных протестов, которые привели к гибели около 100 человек.

В Каракасе вооруженные люди открыли огонь по группе голосующих на референдуме, убив женщину старше 60 лет и ранив трех других человек.

Оппозиция возложила вину за атаку у церкви в одном из бедных районов Каракаса на проправительственные «военизированные формирования». В заявлении оппозиции говорится, что она испытывает «огромную боль» в связи с инцидентом.

Мадуро говорит, что изменение Конституции – это единственная возможность вытащить Венесуэлу из глубокого экономического и социального кризиса.

«Я призываю оппозицию вернуться к миру, уважать Конституцию и сесть за стол переговоров, – заявил он в воскресенье. – Давайте начнем новый раунд переговоров, диалог в интересах мира».

Однако оппозиция утверждает, что состав конституционной ассамблеи будет подстроен в пользу Мадуро. По их словам, принятие новой Конституции – это не что иное, как уловка Мадура с целью превратить Венесуэлу в социалистическую диктатуру и уничтожить инакомыслие.

Один избиратель, отвергающий идею о новой Конституции, обобщил мнение миллионов венесуэльцев, заявив Associated Press, что в ней «не будет медицины, не будет продовольствия, безопасности, разделения властей и свободы выражения».

Падение мировых цен на энергоносители и коррупция в правительстве уничтожили зависимую от нефти экономику Венесуэлы. Страна испытывает дефицит основных товаров, включая безнин, муку, сахар и растительное масло. В супермаркетах покупателей встречают пустые полки, и многие жители Венесуэлы отправляются в соседние Бразилию и Колумбию, чтобы купить продукты.

Мадуро винит США в бедах своей страны и предостерегает Организацию американских государств от вмешательства, заявляя, что это гарантированно приведет к гражданской войне.