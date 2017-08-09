Недавно сформированная конституционная ассамблея Венесуэлы объявила себя высшим органом власти в стране, стоящим над всеми ветвями власти, включая возглавляемый оппозицией парламент.

Лидеры ассамблеи заявили, что принимаемые ею законы и решения имеют преимущество над актами других органов власти.

Однако подконтрольный оппозиции парламент обещает не отказываться от своей власти, несмотря на то, что ассамблея грозит лишить его всех полномочий и лишить законодателей парламентской неприкосновенности.

Некоторые оппозиционные политики пожаловались во вторник, что их не пускают в зал заседаний парламента.

Главная задача 545-местной ассамблеи – разработать новую конституцию Венесуэлы.

Ассамблея была сформирована на выборах 30 июля, которые США считают фиктивными. США, Канада, ЕС и страны Латинской Америки не признают решений новой ассамблеи.